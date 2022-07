Un SOS a la consellería para poder estudiar Enfermería

Que a su hija de 16 años, Raquel Méndez, le dejen estudiar Enfermería en Vigo. Es la petición de Mari Carmen Reinoso. La menor se inscribió a un ciclo medio de esta disciplina en el colegio San Miguel y, a su vez, en Bachillerato en el IES de Beade, donde terminó la Educación Secundaria Obligatoria. El problema: el sistema excluye de la adjudicación a las personas que solicitan una plaza en Formación Profesional teniendo ya una matrícula activa para el mismo curso escolar en enseñanzas que tienen regulada la simultaneidad, como es el caso de Bachillerato, por lo que su petición para Enfermería quedó anulada. Las listas salieron esta semana y no aparece el nombre de la menor, que quiere formarse en esta profesión “desde hace años”, como reconoce.

“Mi hija se inscribió al ciclo medio de Enfermería en el colegio San Miguel en Vigo. Su inscripción se tramitó correctamente. Acto seguido, fue al IES de Beade, donde terminó la ESO. Les dijo que se había inscrito previamente para cursar el grado medio, pero que, para el supuesto que no le dieran plaza, que se quería inscribir en el Bachillerato. Desde el IES de Beade, por desconocimiento, no le informaron en ningún momento que este hecho era excluyente de la matrícula que, previamente, había realizado para el ciclo de FP”, relata la madre.

Fuentes de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade explican a FARO que la simultaneidad de matrícula está regulada por normativa y se establece que es posible si se cumplen estos requisitos: que haya compatibilidad horaria del 90%, que haya plazas disponibles, y que cuente con informe favorable de la Inspección Educativa. Este departamento, en respuesta a la familia, indicó que, si la solicitud fue excluida por estar matriculada en el Bachillerato, tenía la opción de anular esa matrícula en el período de reclamaciones y formalizar una reclamación haciendo las alegaciones pertinentes para poder seguir en el proceso de admisión a ciclos formativos”.

Mari Carmen y Raquel no se rinden. “Necesitamos una solución. Mi hija se inscribió correctamente y tiene nota más que suficiente para realizar este ciclo formativo”, lamenta la madre, que deja claro que su hija “recibió una información errónea por parte del profesional que le recogió la matrícula para Bachillerato en el IES de Beade”. “Conociendo su situación, que quería hacer el ciclo de Enfermería y se había inscrito ya en el colegio San Miguel, le dijo que no había ningún problema”, añade. “No es intención nuestra que Raquel pierda un año de su vida apuntándose a un ciclo con plazas liberadas que no corresponde en absoluto con la formación que quiere realizar”, finaliza.