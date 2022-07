Rueda responde a la carta de Caballero: “Está llena de provocaciones”

Una carta “llena de provocaciones” con la que el alcalde, Abel Caballero, “sigue construyendo una oposición frontal”. Es la reacción que mostró el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preguntado por la misiva remitida por el regidor vigués en la que le envía más de 50 proyectos pendientes del gobierno gallego en Vigo y le emplaza a señalar una fecha para una reunión. “En los últimos 15 años, la Xunta de Galicia desatendió severamente a Vigo, tanto en el ámbito de la insuficiencia de las inversiones como en las posiciones políticas que dañaron gravemente a la ciudad”, indica Caballero en el documento.

Rueda aseguró que la mano de la Xunta “siempre ha estado tendida”. “Cuando no se buscan acuerdos y se buscan titulares, eso lleva a escribir una carta como la que yo recibí ayer, con un montón de provocaciones, de condiciones previas e imprescindibles e ineludibles para pactar un encuentro”, apuntó el titular autonómico al ser preguntado por FARO en su comparecencia tras el Consello de la Xunta.

El presidente gallego indicó que, en la carta, “se habla de encuentros, no de pactos”. “Yo busco acuerdos, no busco titulares ni seguir construyendo una oposición frontal que no sé si le supondrá algún rédito político al alcalde de Vigo, desde luego, a Vigo, no”, apostilló.

En la misiva, el regidor olívico propuso acordar una reunión para que cambie la actitud del gobierno gallego con la ciudad olívica, la más grande de la comunidad. “Con tu presidencia, se inicia una etapa nueva en la comunidad autónoma y confío y deseo que esta actitud con Vigo cambie”, reza el documento antes de señalar que el escrito se trata de una “continuación a la oferta de mano tendida” realizada por el regidor el pasado viernes, 15 de julio. “No tengo ninguna animadversión por ser del PP, es que la Xunta no atiende a Vigo. Mi partido político se llama Vigo”, dejó claro el alcalde en la rueda de prensa ofrecida el miércoles.

Caballero fija tres temas capitales que “deberían ser atendidos de forma inmediata” y “no tienen coste significativo”. Son las cuestiones a las que Rueda denomina “condiciones previas”. Y es que el alcalde apunta en la carta que “podrían ser resueltas antes de celebrar la reunión”. Le demanda que retire la candidatura de las Illas Cíes-Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia a Patrimonio de la Humanidad presentada por la Xunta para que avance la de Illas Cíes Patrimonio de la Humanidad del gobierno local; que retire el recurso contencioso-administrativo contra el área metropolitana de Vigo; y que derogue la ley que “obliga al Concello de Vigo a pagar las escuelas infantiles y los centros de día de la Xunta”.