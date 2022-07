Habrá agua en verano, pero no es seguro en otoño debido a la sequía. Así lo aseguró el alcalde, Abel Caballero: “En Vigo, tenemos una gran presa, la de Eiras, que está prácticamente llena, al 96% aproximadamente, por tanto, nosotros arrancamos este verano en condiciones similares a otros veranos. Es cierto que Zamáns está más baja, al 60%, pero es muy pequeña, la vigésima parte de Eiras; lo que cuenta en Vigo es Eiras. Lo más probable es que los acuíferos no estén bien recargados por tanta sequía, el riesgo en Vigo no es en verano, sino en otoño: en octubre, noviembre y diciembre si no llueve en esa época”.

Caballero recordó que la solución a los posibles problemas de abastecimiento a corto plazo pasa por hacer una toma de emergencia en la confluencia del Oitavén y el Verdugo, “en la parte baja, donde no hay población, que respeta el caudal ecológico”. “Lo propone el Gobierno, el Concello de Vigo y el estudio –de alternativas– acordado conjuntamente con la Xunta y avalado por la tecnología. La Xunta dice que no. Lo que suceda es responsabilidad de la Xunta de Galicia. Los hago responsables ya con el señor Alfonso Rueda de cualquier problema; no quieren solucionar los problemas de abastecimiento”, lamentó. Caballero indicó que la presa de Vigo es “pequeñita para el nivel de abastecimiento que le fue sobrecargando continuamente la Xunta en lugar de provisionar más agua”. “Fueron usando la misma presa metiendo a Cangas, Moaña, Redondela… Cada vez hay más industria, más intensidad de consumo… Nuestro riesgo es a partir de octubre o noviembre”, recalcó. El regidor destacó que la ciudad lleva “mucho tiempo ahorrando agua”. “Prácticamente, no hay fugas de agua gracias a las humanizaciones, en las que se mejora la conducción de agua potable. Tenemos marcadores de presión en muchas zonas para saber si hay roturas o filtraciones de agua. Lo siguiente es el mejor aprovechamiento, y eso se llama potabilizadora, pues tampoco está la Xunta de Galicia en la potabilizadora. Todo es no. El secretario de Estado de Transición Ecológica está muy preocupado por la actitud destructiva de la Xunta. Se lo plantearé a Rueda”, apostilló. La sequía vuelve a ser tema de debate a las puertas de un fin de semana que se espera caluroso. Para hoy, MeteoGalicia pronostica una máxima ligeramente superior a la registrada ayer: se esperan 29 grados, cifra que bajará hasta los 18. La jornada será soleada. Mañana, el mercurio pasará la barrera de los 30. Se esperan números similares el sábado y más bajos el domingo, pero con el sol como protagonista. Según las previsiones, no se volverán a ver lluvias en los próximos días. Aparecieron por primera desde el 3 de julio el martes por la noche, pillando por sorpresa a muchos ciudadanos. Cayó poco, eso sí: 1,1 litros por metro cuadrado.