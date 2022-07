El área viguesa es la tercera con menor incidencia de coronavirus de Galicia

Los principales indicadores epidemiológicos apuntan que la ciudad y su entorno están empezando a doblegar la séptima ola de la pandemia. Y es que, pese a ser el área con una mayor población, es la tercera con una menor incidencia del coronavirus. La transmisión del COVID es mayor en A Coruña, Lugo, Ourense y Santiago, y solo Ferrol y Pontevedra tienen diagnosticados menos casos que Vigo. Concretamente, entre las cerca de 600.00 personas que componen la población sanitaria de la ciudad y su entorno, únicamente hay 1.123 personas que están atravesando la enfermedad.

La buena situación epidemiológica del área no solo lo demuestra la comparación con el resto de zonas de Galicia, sino también comprobando la evolución de los contagios desde el inicio del mes de julio. El día 1 había 2.662 pacientes con COVID, mientras que según los últimos datos de la Consellería de Sanidade, esa cifra se ha reducido más de la mitad hasta las 1.123 actuales.

Hay que tener en cuenta no obstante que estas son únicamente las cifras oficiales. Es decir, las de los pacientes diagnosticados tras hacerse una PCR prescrita por su médico de cabecera o en el ámbito hospitalario, y aquellos que se hacen pruebas autodiagnósticas e informan al Sergas del positivo. Pero se presume que hay más personas contagiadas.

Y es que tal y como han afirmado profesionales sanitarios en las últimas semanas, hay personas que, aunque tengan síntomas (entre los más habituales en este momento están la fiebre, dolor muscular generalizado, cefalea, estornudos y también vuelve a aparecer la anosmia, es decir, la pérdida del olfato), o no se hacen ningún test o se lo hacen, dan positivo y no informan ni a su médico de cabecera ni al Sergas, por lo que es imposible hacerle un seguimiento. Y otras muchas, pese a haber estado en contacto directo con un infectado, no se hacen un test si no presentan ningún síntoma.

También ha caído la presión sobre los hospitales de la ciudad. Hace menos de un mes había unos 130 pacientes ingresados con COVID. Esa cifra se ha desplomado en lo que va de julio. Y es que en la actualidad hay 73 personas hospitalizadas en planta y cuatro en UCI.