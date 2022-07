“Oxalá o público termine coa mesma emoción que eu no meu primeiro concerto”

Naceu como Nuno Pico, pero o seu vínculo coa música –grazas o saxofón que lle obrigou a tocar a súa nai– converteuno en Grande Amore. O vindeiro 30 de xullo, o artista, natural de Burela, actúa no Auditorio Mar de Vigo xunto a Ortiga ás 21.00 horas.

–Como foi o primeiro concerto ao que foi como público? É unha sensación moi distinta á que afronta no escenario?

–O primeiro ao que fun voluntariamente foi na praza da Catedral de Mondoñedo, que fun ver Los Suaves en 2008. A emoción que vivín naquel momento non é comparable coa de agora porque me facía moita ilusión poder ver un grupo que me apaixonaba. Oxalá alguén agora teña a mesma emoción véndome a min. Daquela ir a un concerto era como unha cousa sagrada e para nós, cando empezabamos, calquera bolo era incrible. Ahora que xa pasaron moitos anos eu disfruto moito máis porque co tempo gañas confianza no escenario. É verdade que no directo canto máis dás, máis recibes.

–Neste verán, que hai bum de festivais, súbense aos escenarios moitos artistas galegos. Supoño que é un orgullo tamén para vostede esta aposta polo artista local.

–Sen dúbida. Este marzo estiven no Mercado de Primavera, a xente animadísima e eu pensaba que non lles ía gustar a miña música. Nese sentido, alégrame que sexa na casa,ser profeta na miña terra; aínda que se me pasa en Murcia tamén me gusta, non é o mesmo. Ten outro gusto.

–No mundo da música estase a vender un produto máis ca un reflexo dun momento vital. Hai unha especie de crise na música ou hai público para todo?

–Eu creo que sempre houbo música de produto e outra máis de autor. Levan convivindo toda a vida e nas dúas houbo cousas moi boas e outras non tan interesantes. Agora creo que se puxo moi de moda a música de produto que igual ven acrecentada polas redes... Parece que ultimamente todo vai enfocado á musica comercial, aínda que a min non me acaba de chegar e non conecto. Ao final, fagas o que fagas, nada che garante que vaia saír ben. O que si penso é que che compensa facer o que realmente che gusta, sexa o que sexa. Se de primeiras queres agradar a sabe Deus quen, pero sen facer o que che gusta, malo.

–Como de importante é a música na educación, cando se é cativo?

–De pequeno recordo cando polas tardes na miña casa me metía na habitación a escoitar música, por exemplo CDs de Queen, e eu flipaba. O que é a música para tocar, eu era reacio, e é curioso porque anos despois teño máis labor de produtor ca de instrumentista. Eu comecei a tocar o saxofón aos 13 anos por orde da miña nai, e agora estou moi agradecido daquilo porque non sería músico se non pasase por iso. Aínda que seguro que ela esperaba algo diferente ao que fago ahora. A música sempre me apaixonou, pero dende a adolescencia, cando escoitas por vontade propia, empezou a ser a música a base da miña vida. Eu pasaba todas as tardes escoitando música ou lendo historias relacionadas coa música.

–Coinciden os gustos musicais de Nuno cos de Grande Amore?

–Curiosamente creo que coinciden en algo, pero non en tanto. A xenta da miña xeración criámonos cos ordenadores e internet e tiñas acceso a escoitar música moi diferente. É certo que á hora de buscar referencias para compoñer con Grande Amore xa busco referencias máis concretas e cada vez si noto que me pecho en cousas que encaixan mellor coa miña música. Cada un é fillo do seu tempo, pero eu noto que na nosa xeración si que escoitamos moitas variedades. E tamén o noto nas miñas cancións, que son variadas.