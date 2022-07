Caballero amenaza a Iberia con llevarla al Tribunal de Defensa de la Competencia

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, abre un nuevo frente aeroportuario. En esta ocasión —y no es la primera vez— centrado en Iberia y, concretamente, en los precios "astronómicos" que —ha asegurado en declaraciones en Radio Vigo— tiene la aerolínea en la ruta entre Vigo y Madrid.

"Si no lo digo no me quedo tranquilo: los billetes del trayecto Vigo-Madrid son imposiblemente caros. Imposiblemente caros. Y le voy a escribir a Iberia diciéndoselo", advirtió el regidor olívico. "No puede ser que un billete cogido cerca de la etapa final, ida y vuelta a Madrid, cueste 600 euros. O que alguien que ayer me acompañaba y cogió un billete de vuelta, 350 euros. No. No es posible", insistió Caballero.

El alcalde remarcó que "no se pueden tener" esos precios e incidió en que "los aviones van repletos de gente". Una situación ante la que se comprometió a "ver qué esta pasando". Pero no se quedó ahí y lanzó ya una advertencia a la aerolínea que cubre la ruta entre Vigo y Madrid —también lo hace Air Europa, aunque en este caso no la mencionó—. "Si es preciso los llevo al Tribunal de Defensa de la Competencia. No pueden estar cobrando estos precios astronómicos en la ciudad de Vigo", setenció Caballero.

Un problema similar al actual de precios elevados fue, por ejemplo, lo que acabó derivando en el aterrizaje de Air Europa a mediados de la década de los 90 gracias al apoyo de la Diputación de Pontevedra ante las quejas por los elevados precios que tenía Iberia en Peinador.