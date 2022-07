La posible fusión de las Cámaras de Comercio se aviva mañana

Casi cuatro meses después, se retoma el debate de la fusión de las Cámaras de Comercio de la comunidad autónoma. Mañana, se reúne en Santiago de Compostela el Consello Galego de Cámaras y, según pudo saber FARO, puede ser una fecha clave para que haya movimientos al respecto de una cuestión en la que ya trabajaba la Xunta a finales del pasado mes de marzo: unificar las Cámaras de Comercio gallegas en dos, Vigo –para el sur– y A Coruña –para el norte–. Fuentes del empresariado gallego destacaban en ese momento que la medida, en proceso de elaboración, es la que provoca la demora en la convocatoria de las elecciones para la renovación de los órganos directivos.

“La situación, por ahora, está como estaba. No hay ningún movimiento. Puede salir algo de la reunión del Consello Galego de Cámaras, a la que están convocados los representantes de las Cámaras de Comercio gallegas, pero no es seguro”, apuntaba ayer el presidente de la entidad y de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, José García Costas. Él sigue apostando por la fusión, cree que es “la mejor solución” en un escenario en el que “sería fácil llegar a un entendimiento” para recuperar la actividad en ciudades como Ourense –sus competencias las tiene Santiago–, Lugo o Ferrol. “Hay gente que da largas. Entiendo lo que opinan los demás que no están de acuerdo, pero mi opinión no cambia”, apostilla.

La propuesta de fusión de todas las Cámaras de Comercio del sur de la provincia para que se concentren en la de Vigo se ha encontrado con el rechazo frontal de Tui. La entidad mostró su desacuerdo a FARO al considerar que “goza de buena salud y se encuentra en fase de crecimiento”. Se sumó al no el Concello de Tui, que reconoció por unanimidad en el pleno a la Cámara de Comercio del municipio como “una entidad autónoma, económicamente viable, con solidez patrimonial, colaborativa y que refleja un gran compromiso con el tejido empresarial del entorno”.

La primera fusión de España tuvo lugar en 2015, cuando las Cámaras de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa aprobaron de forma conjunta unirse y situar la sede en la ciudad olívica. La motivación principal para llevarla a cabo se encuentra en la práctica desaparición de la Cámara de Ferrol y en la situación delicada de las de Lugo y Ourense. Las nuevas sedes, que se repartirían entre Vigo y A Coruña, aglutinarían al resto, aunque las otras cinco grandes ciudades de la comunidad contarían con oficinas permanentes. ahora

La situación de las Cámaras ha ido empeorando, casi como norma general, desde 2010. En diciembre de aquel año, el Gobierno –entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero– aprobó el Real Decreto-Ley 13/2010 por el que, entre otras medidas, se eliminaba la obligatoriedad del pago de las cuotas camerales. Aquella decisión supuso la puntilla para las entidades que estaban justas o ya en aprietos y significó el deterioro paulatino del resto, llevando a algunas de ellas a la desaparición –Ourense– o a reformularse por completo. Las supervivientes de la eliminación de las cuotas camerales son las Cámaras de Santiago, Tui, A Coruña y la que tiene su sede en la ciudad olívica, que son las únicas con las que trabaja la Xunta de Galicia.

Un equipo “muy cohesionado”

En una entrevista concedida a FARO a principios del pasado mes de abril, el presidente de la Cámara de Comercio de Tui, el vigués Gumersindo Alonso, dejó clara la postura de la entidad: no a la fusión. “Cuenta con un equipo de gobierno, pleno y comité muy cohesionados que, desde el principio, han puesto sobre la mesa el mandato inequívoco de trabajar por la continuidad y sostenibilidad de la Cámara de Tui. De hecho, hace siete años, dentro de un muy trabajado plan de viabilidad y servicios, implantamos una economía de guerra, de cinco personas en la cámara pasamos a tres, ajustamos salarios, reducimos gastos y subimos ingresos con el objetivo de conseguir el equilibrio financiero. Este ajuste ha dado sus frutos”, indicó.

En ese momento, Alonso destacó que las integraciones se producen “cuando las dos partes están de acuerdo”. “Y es evidente que no existe tal acuerdo porque no es una noticia conjunta, es una declaración exclusiva de la Cámara de Comercio de Vigo que, según nos comunican desde la propia Xunta de Galicia, no tiene el respaldo de esta”, apostilló tras anotar que las Cámaras “no deben servir a las ambiciones personales de nadie”.