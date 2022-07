Vigo se hermana con la patrona del mar casi 20 años después

Canido, Cangas, Moaña o Panxón, y ahora, Vigo. La patrona de los mares, la Virgen del Carmen, volvió casi veinte años después a tomar salida del puerto de O Berbés para ponerse rumbo a la ría donde fue homenajeada con vítores y flores por marineros, sus familias y devotos, así como un sentido recordatorio con todos los fallecidos en el mar, y con mayor motivo este año después de la tragedia del Villa de Pitanxo, naufragando en aguas de Terranova (Canadá) el pasado mes de febrero y cobrándose la vida de 21 tripulantes. Familiares de los fallecidos también estuvieron presentes en las procesiones.

Corría el año 2005 cuando, por última vez, la talla de Nuestra Señora del Carmen pisaba puerto vigués, por lo que casi dos décadas después, la emoción entre los asistentes era palpable. Fueron en torno a un centenar los que participaron de la procesión que partió a las 16.30 horas de la Iglesia de San Francisco hasta el Puerto Pesquero, donde la esperaban otro centenar de personas para participar de la misa en su honor.

Fue en el interior del mercado, en la sala de exposición y venta, donde se celebró la misa en honor a la Virgen del Carmen oficiada por el Obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, D. Luis Quinteiro Fiuza, y a la que acudieron, entre otros, el presidente portuario, Jesús Almuiña, su directora Beatriz Colunga, el edil Ángel Rivas y altos cargos de Capitanía Marítima.

Terminada esta, se embarcó a la Virgen en una de las embarcaciones engalanada de laureles y flores para la ocasión y se procedió al inicio de la procesión marítima. Por detrás, una decena de pequeñas y medianas embarcaciones custodiaron el recorrido de la Virgen por la ría. La talla pudo ser visible desde el Paseo de Bouzas en torno a las 19.00 horas de la tarde y desde el Monte da Guía a las 19.30 horas.

Uno de los momentos más especiales, en particular para todos aquellos con vínculos marineros, fue la ofrenda floral en el mar, visible también desde la escollera del puerto de O Berbés, dejando una preciosa imagen de las embarcaciones rodeando a la que portaba la Virgen y participando así del responso en su honor. El desembarque en el puerto pesquero se produjo poco más tarde de las 20.30 horas, regresando la talla a la iglesia de San Francisco.

Cerca de 200 personas participaron en la recuperación de esta tradición arraigada a los municipios marineros desde hace años y a la que Vigo se ha vuelto a hermanar.

María Jesús es una de estas participantes en la procesión. Cargaba en sus manos un ramo de flores para honrar a la Virgen. “Mi padre es marinero y estoy muy familiarizada con las procesiones del Carmen, y este año, como se celebraba en Vigo hemos decidido participar de esta. Para mí ya supone una tradición desde hace años”, recordaba esta viguesa.

Familias como la formada por José Gómez, María del Carmen y Dolores quisieron estar presenten en todo el recorrido de la Virgen, incluida su procesión desde la iglesia parroquial de San Francisco. “Nosotros nos casamos aquí y poder salir desde aquí con la Virgen supone un orgullo. Nos trae unos recuerdos muy buenos. Es un día realmente alegre”, cuentan.

Dolores del Río también acudió a la procesión visiblemente emocionada. Le hubiera gustado poder acudir con su marido, pero una enfermedad se lo ha imposibilitado. Aún así, no dudó en dar su particular gracias a la Virgen. “Es hablar de la Virgen del Carmen y emocionarme. Le tengo un gran cariño porque siempre me he sentido arropada y cuidada por ella”, explica esta vecina.