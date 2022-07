Lavadores, escenario de luz y sombra

En el Lavadores de los ochenta, las aceras de las calles secundarias estaban coloreadas por los restos de docenas de limones exprimidos. Fue una época genuinamente oscura y solo los deshechos de las personas que consumían heroína en los rincones rompían, paradójicamente, aquella escala de grises. Pero esto solo acontecía con en el paisaje físico. La reconversión industrial y el boom del ‘caballo’ transformó el barrio obrero de la ciudad por antonomasia en la zona cero de una epidemia que acabaría por retorcer la vida de miles de jóvenes.

La mirada de una niña feliz, de una adolescente, era incapaz de interpretar todo aquello: “Na cabeza tiña un puzzle ao que lle faltaban pezas. Logo, fun atopándoas e entendendo o que estaba a pasar alí”. La persona que habla es Ledicia Costas (Vigo, 1979) y este ambiente pertenece al imaginario que le ayudó a construir algunas de las imágenes de su última novela para adultos, Golpes de luz. Y es que entre Lavadores y Beade se forjó como lectora ávida, pero también como escritora fecunda: “Nos bosques de Beade pasei horas mergullada nos Cuentos maravillosos del mundo entero ou na La vida secreta de los gnomos. Era a historia de David o Gnomo por fascículos que me deixaban uns veciños. Podo dicir que alí comezou todo”.

Vivió durante sus primeros siete años en la zona de Brea Muiñeira (Lavadores) y los siguientes siete en Beade. El cambio a Beade lo recuerda con especial cariño: “Cando te crías nunha casa, tes unha liberdade que non existiría doutro xeito. Iso dende logo condiciona o a forma de ver a vida e o carácter”, recuerda. Con una madre muy lectora, Costas señala la importancia de haber tenido una nutrida biblioteca en casa a la que acudir constantemente: “Fun unha nena que desenvolveu un interese pola lectura dende moi nova. Non sei se por imitación da miña nai”. A la sombra de carballos, Ledicia Costas “devoraba” ficciones a un ritmo poco habitual en una niña de apenas diez años. “Creo que por iso acabo volvendo a estes espazos unha e outra vez. Tanto na vida real como na literaria”, reflexiona Costas. Vivir en aquel mundo rural la hizo transitar hacia el gallego como lengua vehicular para su vida y, de una forma u otra, adentrarse en la literatura del país: “Ese creo que é o momento clave onde empecei este camiño tan bonito de dedicación á literatura”. Con ese bagaje cultural, no es de extrañar que a sus trece años ya hubiese terminado su primera novela: “Por sorte para min e para os lectores, nunca chegou a ver a luz”, bromea.

El álbum de Ledicia

Tras siete años viviendo en Beade, Ledicia volvió al barrio donde nació y cuyas imágenes ilustran este texto. Esta vez, en plena adolescencia. Empezaba, entonces, a interpretar lo que pasaba en aquel entorno gris a escasos metros de donde nació el movimiento social Madres contra la droga, germen de la Fundación Érguete y de Proxecto Home.

A Costas aquel drama le tocó de cerca. Su padrino, que le había regalado uno de los libros de cuentos –macabros, por cierto– que más la marcó, falleció de sobredosis. Y no solo vivió esa experiencia traumática. Día a día, veía a chavales enganchados merodeando su casa: “Lembro que me impresionaba o grande que lles quedaba a roupa. Sabía que pasaba algo. Os mozos morrían e nós asistiamos a aquilo como espectadores. Por como me marcou todo iso, en parte, creo que acabei escribindo Golpes de luz”. La convivencia con aquel mundo tétrico se había naturalizado ante la inacción institucional: “Lembro que había veciñas que cortaron os limoeiros [a heroína inxectada consúmese con ácido cítrico]. A xente saltaba ás leiras a collelos e igual xa se drogaban alí. Algunhas ata bromeaban con que ían repoñer a cubertería a base de recoller todas aquelas culleres”.

"Vivín nunha cidade pero nun barrio que tiña as características dunha aldea”

Pero aquellas sombras no oscurecieron el camino de una de las escritoras más prolíficas de la literatura gallega contemporánea. Con dieciséis años, terminó su novela Unha estrela no vento que Xerais acabaría publicando el mismo año que Costas empezó en la Facultade de Dereito. Empujada por el “estudia algo con salida” de sus padres, dos años ejerciendo en un pequeño despacho de abogadas le llegaron para comprender que quería entregar su vida por completo a la literatura. Y así fue. En unos pocos meses, Ledicia ganó el Premio Merlín con Escarlatina. A cociñeira defunta. “Aqueles cartos e os dos seguintes premios que fun gañando déronme tranquilidade económica e permitíronme dedicar a o meu tempo completo a escribir”, añade. En paralelo, se fue profesionalizando hasta el siguiente punto de inflexión de su carrera, cuando ganó el Premio Nacional de Literatura y, un mes después, el Premio Lazarillo: “Eses xiros de guion provocaron que eu hoxe estea aquí”. El resto está en su literatura.