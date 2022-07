Yatra deja alto el listón para los conciertos de verano

El calendario de grandes conciertos de este año en Vigo está especialmente concurrido. Entre las fiestas de Vigo, el TerraCeo y las propuestas del Xacobeo no habrá semana sin show hasta el final del verano. Por ahora, la palma en audiencia se la ha llevado el cantante colombiano Sebastián Yatra con su concierto de la noche del jueves. Varias decenas de miles de personas colapsaron el Parque de Castrelos desde la hora del café hasta la medianoche. El cantante, además, consiguió traer una audiencia transgeneracional: desde niños y niñas que apenas sabían andar hasta parejas de abuelos. Ni siquiera Joan Manuel Serrat movilizó a tanta gente en el que con toda seguridad fue su último concierto en la ciudad.

Y es que Yatra es un fenómeno de masas que ocupa grandes espacios televisivos y ostenta decenas de millones de seguidores en sus redes sociales. Un ejército de fans que se hizo perfectamente visible la calurosa noche del jueves. Y como las redes sociales son su medio natural, no dudó en mostrar públicamente los sentimientos que le produjeron los paisajes de las Rías Baixas. Lo hizo a los pies del mar en el Porto de Santo Adrán, muy cerca del restaurante de Teis donde lo llevaron a comer, una de sus principales objetivos cumplidos, como explicó en su entrevista con FARO.

Pero no solo tuvo halagos para la ciudad, sino que en redes también sacó su lado más bromista fingiendo un corte de pelo hecho con una rebarbadora: una forma original de tratar de templar los nervios que le producía tener frente a él a decenas de miles de vigueses y viguesas entusiasmados con el concierto que iban a disfrutar y, desde luego, gozaron.

Tras dos horas de concierto, Sebastián Yatra se volcó con su público su amor: “Sois el mejor público que he tenido”, proclamó el artista colombiano al final del concierto. Y si las palabras no eran suficiente para certificar que esa noche en Vigo estaba siendo especial para el cantante, su detalle hacia al final del concierto levantó –todavía más– al auditorio cuando se enfundó la bandera de Vigo para cantar con todo el público su popular tema Pareja del año.

Próximos conciertos

Ayer se dio a conocer la noticia de que un nuevo pero veterano grupo actuará en los conciertos de verano en Castrelos: Luar na Lubre. El grupo gallego ofrecerá un concierto el 25 de julio en el auditorio en sustitución de Gwendal, que ha cancelado la actuación a apenas diez días. La actuación forma parte del XXVIII Festival Folclórico Internacional de Vigo.

Esta noche, además, será el regreso de la Coral Casablanca al Auditorio de Castrelos. La entrada a la zona de pago será gratuita y al igual que las otras once citas, dará comienzo a las diez de la noche.

Bryan Adams: “Tengo muchas ganas de llegar y tocar en Vigo”

Lo intentaron todo contra viento y marea, pero las tres empresas promotoras que producen el concierto de Bryan Adams en Vigo tuvieron que anunciar el aplazamiento del show ayer a la tarde. Según las estimaciones de anteriores eventos, algo más de 10.000 personas estaban impacientes por ver actuar al cantante canadiense en el campo de fútbol del pabellón de As Travesas. Pero, por suerte para sus fans, Adams, que tenía derecho a no actuar por sus condiciones contractuales, se ha solidarizado con las promotoras y, de manera conjunta, han aplazado el concierto al próximo martes 19 de este mismo mes.

¿Qué es lo que ha pasado?

La saturación del mercado musical durante el verano unido a un golpe de mala suerte ha desbarajustado los planes de la organización. Durante el día de ayer, dos de los cuatro riggers –los trabajadores especialistas en todo lo relacionado con la elevación y suspensión de cargas en escenarios– dieron positivo en COVID-19 y tuvieron que abandonar el montaje del escenario. El estado tensionado del sector de la producción de espectáculos imposibilitó que alguna empresa con radio de acción en la ciudad pudiese suplir esas ausencias. Aún así, reconocen desde Prodúceme y XQuatro Espectáculos, el resto del enorme equipo trabajó durante toda la noche y la mañana para sacar adelante el evento. “Hemos estado arrimando todos el hombro. Incluso los jefes y los que tienen trabajos de oficina han estado aquí dándolo todo”, lamentan. A pesar de haber estado trabajando contrarreloj en las últimas cuarenta y ocho horas para solucionar estos inconvenientes, no han tenido tiempo material para estar listos a la hora a la que estaba previsto concierto, las diez de la noche.

Desde la productora viguesa XQuatro Espectáculos explican “que en 31 años de trabajo solamente habíamos tenido una respuesta tan buena de un artista otra vez, con Fito y Fitipaldis. Desde el primer momento, el equipo de Adams y él mismo se han mostrado predispuestos a ayudar”. Elogian la buena actitud del cantante y su gente por portarse de esa manera “tan profesional y humana” y también la del Concello: “Por contrato, podrían coger y largarse, pero no lo han hecho”. De hecho, explican, “Bryan Adams ha mostrado un interés insólito en venir aquí a tocar”. Así lo ha trasladado el propio cantante: “Tengo muchas ganas de llegar y tocar en Vigo” La empresa confirma que las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para el concierto de Adams el próximo martes, por lo que no es necesario realizar ningún cambio. Así mismo, quien no pueda asistir a la nueva fecha podrá solicitar el reembolso de sus entradas hasta el 29 de julio en el mismo punto de venta dónde fueron adquiridas.