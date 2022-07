Prescindible hasta que la ola de calor asoma. Respuesta, los ventiladores. Los responsables de varias tiendas de electrodomésticos en la ciudad cuentan con los dedos de la manos las existencias que restan para agotar tanto aires acondicionados como refrigeradores. “Llevamos una semana de locura, se están vendiendo una barbaridad”, explica el comerciante del negocio Star Electrodomésticos, en la peatonal de O Calvario.

En su establecimiento, han vendido desde el comienzo de esta ola de calor en torno a los “350 o 400” ventiladores. “No recordaba unas ventas así, todos los años hay picos pero en esta ola de calor se han llegado a vender 60 diarios”, cuenta el vendedor vigués.

Tanto es así que las existencias penden de un hilo y habrá incluso para esperar varios días para que se repongan. “Tenemos gran parte de la mercancía ya agotada, para reponerla tendremos que esperar en torno a los 15 a los 20 días”, añade.

Esta situación no escapa a otros negocios de la ciudad, donde los ventiladores, aires acondicionados y refrigeradores también vuelan de sus estanterías. “Están saliendo todos, y no es solo aquí, en todos los negocios. Normalmente el ventilador no es un electrodoméstico prioritario, solo se compra cuando hay estas olas de calor y la de este año nos deja sin existencias”, explica un vendedor.

Y es que la ola de calor sigue subiendo sin vistas a romper. Según los termómetros de Meteogalicia, la ciudad registrará máximas de nuevo de 36 grados y mínimas por encima de los 25º. El fin de semana se relajarán un poco pero la máxima rebasará los 30 grados y la mínima también los 20, eso sí, apaciguada con la aparición de una ligera nubosidad. “Mientras siga haciendo este tiempo, las ventas no van a disminuir”, avanzan los responsables de estas tiendas.