“Sociedad XXI”, una mirada al planeta en fotos de J. Teixeirax

Conozco al vigués Juan Teixeira de su paso por FARO hace años, pero desde entonces hasta aquí, como fotógrafo documental, periodista independiente y cofundador de la web de información Eulixe, han pasado muchas cosas y vivido con su cámara muchas experiencias en las decenas de países que ha visitado. Ardo en deseos de recorrer la exposición que inaugura este viernes a las 20.30 en la Casa das Artes, que titula Sociedad XXI. Ahí, un ensayo fotográfico con imágenes recopiladas los últimos 15 años en más de 30 países, que conforma un retrato de la sociedad que nos ha tocado vivir bajo su propio punto de vista, caracterizado por el compromiso, la crítica, la denuncia. Y no es un punto de vista positivo, la verdad. Me dice él que las crisis energéticas y alimentarias actuales no son más que la antesala de una crisis mucho mayor, la crisis climática. Y que todas tienen un mismo origen: el sistema de organización social mayoritario en nuestro planeta durante el último siglo. “Un sistema de innegables avances y logros apasionantes pero a costa de marginar a miles de millones de personas e hipotecar la habitabilidad del planeta al completo”. En sus fotos percibiréis esta mirada, esta visión anticipatoria de una tragedia anunciada. El viernes, en la Casa das Artes.

Aquel Serrat que conocí en 1972, en una noche sin fin Serrat hizo del domingo en Vigo un día inolvidable, un punto y aparte con esa historia suya que, como dijo el alcalde, marcó nuestra vida con sus canciones. ¡Cómo pasa el tiempo desde el Serrat que yo conocí en 1972, haciendo prácticas de periodismo en A Coruña! Creo que era el mismo año en que salió su disco dedicado a Miguel Hernández y, a la vuelta de su exitosa gira por Latinoamérica, actuó en El Seijal coruñés tras una incursión de la policía para revisar y aprobar su repertorio. Era el Serrat ya en un pleno de su apogeo, y a mí, entonces un manzanillo, el director me encargó una entrevista para todas las ediciones. Esa noche cené con Serrat y con los capos di capi musicales de esa ciudad –Nonito Pereira, crítico musical y dueño del Playa Club, Jose María Comesaña, del Pom-Pom, muy muy amigo entonces del Jesús Mariñas que luego revolucionaría la prensa del corazón...–, nos entregamos a la Coruña night, acabamos sobre las 7 en un local de mala nota escribiéndome él no sé qué dedicatoria sobre mi espalda, perdí en algún sitio la libreta con las notas y, con la resaca, no me acordaba de nada cuando llegué al periódico. La bronca del director hizo historia, y fue la primera y última de mi vida. ¡Por culpa de una noche entera con Serrat! Qué no habrá vivido él desde entonces a ahora, pero yo siempre lo recordé por ello.