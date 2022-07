Jarro de agua fría para los miles de personas que esta noche (22.00 horas) iban a acudir a As Travesas para disfrutar del concierto de Bryan Adams. La actuación del cantante canadiense se pospone hasta el próximo martes 19 de este mismo mes. El espectáculo iba a tener lugar en el campo de fútbol del pabellón y las entradas estaban prácticamente agotadas.

Desde la organización aluden a un problema de producción, en concreto a "problemas de personal relacionados con el montaje del escenario". Desde ayer por la noche, todos han trabajado a contrarreloj para solucionar estos inconvenientes, pero finalmente, no tuvieron tiempo material para estar listos a la hora a la que estaba previsto concierto.

Desde la productora explican "que en 31 años de trabajo solamente habíamos tenido una respuesta tan buena de un artista otra vez, con Fito y Fitipaldis. Desde el primer momento, el equipo de Adams y él mismo se han mostrado predispuestos a ayudar". Elogian la buena actitud del cantante y su gente por portarse de esa manera "tan profesional y humana": "Por contrato, podrían coger y largarse, pero no lo han hecho".

Esta noticia llega en la misma semana en la que el equipo de Bryan Adams canceló su concierto en Valencia por dificultades técnicas con el escenario. La nueva fecha del concierto del canadiense en Vigo, el 19 de julio, coincidirá con el espectáculo infantil de Coco: tributo musical, que se celebrará a escasos metros, en Castrelos.

"El artista canadiense ha realizado un enorme esfuerzo, dentro de su apretada agenda de verano, para no faltar a su cita con los fans de Vigo", señalan desde la organización, que aclara que las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas, por lo que no es necesario realizar ningún cambio. Así mismo, quien no pueda asistir a la nueva fecha podrá solicitar el reembolso de sus tickets hasta el 29 de julio en el mismo punto de venta donde las compraron.