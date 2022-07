Todavía no ha comenzado y ya se presenta como el concierto del año en Castrelos. Los fans de Sebastián Yatra no se han dejado vencer por las altas temperaturas que sacuden Vigo esta semana y ya desde las seis de la tarde, cuatro horas antes de que comience el espectáculo, han comenzado a llenar el anillo superior del anfiteatro.

Con capacidad para unas 15.000 personas, la zona 'free' de Castrelos se ha llenado de seguidores del colombiano que, a pesar de no hacerse con alguna de las 5.000 entradas del foso, no se resignaron a no ver bien la esperada actuación.

Sombrillas, bikinis, toallas y mucha, mucha agua están siendo claves para soportar las horas de espera bajo el bochorno.