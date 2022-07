Los últimos datos de la Consellería de Sanidade revelan que en los hospitales de la ciudad hay ingresados 125 pacientes con coronavirus, casi el doble que hace aproximadamente un mes. Todos están en planta salvo cinco, que se encuentran en las unidades de críticos (tres en el Álvaro Cunqueiro y dos en Povisa). El aumento de hospitalizaciones llevó al Sergas a aplazar la semana pasada cirugías que no fueran urgentes, reprogramación que no afecta no obstante a las intervenciones quirúrgicas urgentes o de prioridad 1, fundamentalmente las oncológicas.

En cuanto a la situación epidemiológica general del área sanitaria de Vigo, hay 2.231 personas contagiadas, aunque la incidencia del virus varía en función de cada municipio.