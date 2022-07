En verdad en verdad os digo (¿recordáis esta expresión de cuando íbamos a misa?), pues en verdad en verdad os digo que hoy me voy a tomar una buena birra a las 8 de la tarde, en una mesa de la cafetería El Castro, junto al olivo centenario. Y es que a esa hora mi colega Manu Orío presenta su segundo libro, Ocho perros, respaldado por su editor, Xavier Romero (Ed. Elvira). Habrá música en directo que figura en la novela, que conociendo a Orío será de los Beatles, y nos enteraremos de esa trama que sitúa en los años 80 y protagoniza un periodista. La jubilación o sus cercanías, cuando el trabajo deja de atosigarte, parece una buena etapa de producción literaria. La prueba es que hace pocos días hablé de otro periodista, J. Benito Fernández, que estos días está de vacaciones en su Tomiño natal y, tras acabar la biografía de Juan Benet (y van...), está tecleando otra de un poeta fallecido en fin de año que no ha querido desvelar todavía. Pero es que hace poco se presentó la ultima novela de otro periodista, el porriñés Diego Giráldez, O meu sangue (aunque éste no anda en años pre o jubilatorios). Ítem más: hace unos días, escribí del prejubilado profe baionés José G. Barral y su Cruzados polo Camiño y del jubilado músico vigués Santi Ferragud y su Todo chega desde o mar.

Yoga en Patos para todos Me voy a tomar una birra a lo de Manu Orío, así que no podré asistir a la clase de yoga abierta a todos que el Ayuntamiento de Nigrán organiza otra vez hoy, a las 20.30 horas, en la playa de Patos. O sea que el concello propicia la magia de esa playa para conseguir la paz espiritual y la relajación física a través del yoga. Para ello cuenta con el veterano y pionero maestro Madhana Mohan, del Centro de Yoga Sananda. Las próximas citas con Ioga e Meditación no Solpor serán: 28 de Julio y 9 y 30 de agosto. Y siempre a las 20.30 horas para que coincida con la puesta de sol de Patos. ¡Id con esterilla y agua! Yago, ¡felicidades carrozón! ¡Ay, la Treus, mi Arantxiña! El otro día tropecé con este emporio de mujer y humor y me recordó el cumpleaños de su hermano mayor. Aquí hemos hablado de su madre, Mary Carmen Treus, que tantos años trabajó en FARO; de su padre, Juan Figueroa; de su hermano pequeño, Juanjo Figueroa, hostelero, músico y profesor sumiller; de ella misma como actriz (dice ella que titiritera do carallo); pero no de su hermano mayor, Yago Figueroa, entrenador apasionado de fútbol infantil de A Seca en Arcade. ¡Hoy cumple 50, felicidades carrozón!