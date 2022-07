Por fin. Han tenido que pasar casi tres años para ver de nuevo el auditorio de Castrelos completamente lleno. No cabía ni un solo alfiler. Miles de personas abarrotaron la platea, las gradas y los aledaños –la mayoría, de forma gratuita– para arropar a Joan Manuel Serrat en una velada “mágica”, como él mismo la definió, que se prolongó más de dos horas, hasta pasada la medianoche.

La pandemia del COVID-19 dio permiso para disfrutar de la música a lo grande, adjetivo que describe a la perfección el espectáculo que se vivió en el parque municipal y la talla de su gran protagonista, que se despidió de Vigo con clásicos, como Hoy puede ser un gran día, Aquellas pequeñas cosas, Cantares, Para la libertad o, cómo no, Mediterráneo, y mensajes profundos. La gran sorpresa fue la aparición sobre el escenario de Eva Amaral. Ambos dieron vida a la canción Es caprichoso el azar.

Los asistentes recibieron a Serrat en pie y le regalaron una marea de aplausos y vítores. “Es un gusto veros aquí”, empezó tras cantar Dale que dale. Se metió a los asistentes en el bolsillo con agradecimientos y humor. “Gracias por acompañarme hoy y en tantas veladas a lo largo de mi vida. He querido despedirme personalmente”, anotó.

Pidió perdón por no haber venido a la cita programada en Vigo antes de la pandemia debido a una laringitis y, acto seguido, hizo reír a sus seguidores. “Si no llegásemos al final [de la gira], podrán ustedes presumir de haber estado en mi último concierto y decir “yo lo vi caer”. Guarden hasta el final los boletos los que los tengan y los que no, hagan fotos. Ocurra lo que ocurra, no se os devolverá un duro”, bromeó, a la vez que apuntó que le gustaría que se desplazase la nostalgia para “centrarse en esta noche”. “Todo lo que nos queda es futuro. Esto es una fiesta”, dijo.

Serrat cogió el testigo de David Bisbal, el último cantante en hacer vibrar en mayúsculas a Castrelos. Fue un 8 de agosto del año 2019 bajo una lluvia torrencial: el cielo de Vigo lanzó con lágrimas un adiós temporal a los conciertos del “Vigo en Festas”, que se retomó con ilusión desbordante en una noche en la que hizo falta ponerse chaqueta para no pasar frío.

Minutos antes del inicio del espectáculo, el alcalde, Abel Caballero, puso en valor el aspecto de Castrelos, “petado como en los mejores tiempos”. “¡Es el mejor auditorio al aire libre del mundo! Emitimos para toda España. Quisimos empezar con el maestro de los maestros. Su música, su poesía, marcó nuestra vida. Me pasé mucho tiempo fuera de España escuchando su música, su disco “Dedicado a Antonio Machado”, un día tras otro. Era una forma de sentir tan cerca la música, este país y el progresismo. ¡Viva Vigo!”, señaló.

El público, con seguidores de todas las edades, fue testigo en la ciudad olívica de los últimos suspiros musicales de un artista querido y respetado que dejará huella para siempre. Y es que la parada en Vigo se correspondió con su gira “El vicio del cantar 1965-2022”, con la que quiere despedirse de los escenarios. El primer concierto lo ofreció en el Beacon Theatre de la ciudad de Nueva York el 27 de abril de 2022. Le escribirá el punto final en el Palau Sant Jordi de su Barcelona natal tras endulzar los oídos de sus fieles en Madrid, Zaragoza, Sevilla, Valencia, Santiago de Chile, Buenos Aires o Montevideo.

Los miles de asistentes disfrutaron con los himnos de Serrat. El “noi del Poble Sec” incluyó en su repertorio el eterno Mediterráneo, así como Mi niñez, Pare, Romance de Curro el Palmo, Señora, Lucía, No hago otra cosa que pensar en ti, Algo personal o Nanas de la cebolla. Los aplausos sirvieron para reconocer el último baile del genio en Vigo, que pone el lazo a 65 años de una brillante carrera. “Ha sido fantástico, han discurrido muchas emociones. Una vida muy feliz para todos de hoy en adelante”, deseó a un público vigués entregado al que le brindó su adiós con Penélope y la mano apoyada en el corazón.

Serrat, a sus 78 años, decide apartarse de las masas empujado por su estado de salud, decisión que tomó después de un periodo de reflexión durante el parón por la pandemia del_COVID-19. “Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco, pero no volveré a los escenarios”, explicó en su momento.

Yatra llega el miércoles

El próximo concierto que albergará Castrelos será el de Sebastián Yatra. Llegará el miércoles. El 29 de julio, será el turno de Love of Lesbian. El 30, de Tanxugueiras. Hasta el 17 de agosto, pasarán por el escenario del parque Leiva, Sting, Lola Índigo, Hombres G, Raphael o Dani Martín.