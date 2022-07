Vigo “surfea” la ola de calor: anota la mínima más alta desde 2017

Vigo fue ayer lo más parecido a un horno. El termómetro alcanzó la segunda temperatura más alta del año, con 32,5 grados. La primera la registró el viernes: 33,4. Y ya lleva cinco días seguidos con el mercurio por encima de los 30, marca que con la que coqueteará hoy. La imagen de las playas llenas –con las Cíes sin billetes hasta el viernes– y las calles vacías sirvió para radiografiar la situación que se vivió en la urbe. Pero hay más: la estación de MeteoGalicia en la avenida de Madrid reflejó la mínima más elevada, al menos, desde julio de 2017 –el servicio autonómico solo registra datos de los cinco años anteriores–, lo que explica la dificultad que tuvieron muchos ciudadanos para conciliar el sueño por la noche.

MeteoGalicia informa que, en los próximos días, la comunidad seguirá bajo la influencia de las altas presiones estacionarias al norte de la península, generando una circulación del noreste que se irá debilitando progresivamente. Vigo espera temperaturas más bajas que ayer: máxima de 30 grados y mínima de 19, con cielos despejados y sol toda la jornada. Mañana, se pronostican algunas nubes y el mercurio entre los 27 y los 16 grados. El martes, los termómetros alcanzarían los 34 grados, con mínima de 21.

La Xunta, a través de su comité de plan de calor, y en el marco del plan de actuaciones frente a posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, declaró la situación de alerta por episodio de calor nivel 3 (máximo) en varias zonas de Galicia. En las Rías Baixas, incluyó a Barro, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Catoira, Gondomar, O Grove, A Illa de Arousa, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Mos, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Pontevedra, Portas, Poio, Ponte Caldelas, Pontecesures, Redondela, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Valga, Vigo, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa.

Sanidade recomienda beber más líquido de lo habitual sin esperar a tener sed, sobre todo, agua y zumos de fruta ligeramente fríos; evitar ingerir bebidas calientes, alcohólicas, café, té y las muy azucaradas; comer frutas y verduras y evitar las comidas copiosas; usar tejidos naturales, ropa ligera y holgada, de colores claros, sombreros, gafas de sol y cremas protectoras solares –las de mayor protección posible y nunca inferior a 15–.

En caso de tener parientes o vecinos que viven solos, es conveniente hacerles un seguimiento especial con el fin de comprobar que adoptan las medidas recomendadas y su estado de salud es el habitual.

Última jornada del SeaFest

El clima tropical del sábado favoreció al Vigo SeaFest (Festival ARVI do Peixe), en el que se dieron cita en As Avenidas los amantes de la innovación gastronómica. La cita llega hoy a su jornada de despedida después de cuatro días con las tapas como protagonistas, talleres, visitas guiadas, el torneo de waterpolo, el bautismo de vela y los conciertos de Bafana Bafana y Koko-Jean & The Tonics.