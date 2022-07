No había intriga alguna en el congreso provincial del Partido Popular que se celebró ayer por la mañana en el auditorio Mar de Vigo. Solo había un candidato, el delegado de la Xunta en Pontevedra, Luis López, que había logrado 2.363 apoyos de los afiliados del partido. Por tanto, el resultado de la cita de ayer era evidente. López salió elegido como nuevo presidente del PP de la provincia, sucediendo a Alfonso Rueda, al frente ahora de los populares gallegos y de la Xunta de Galicia. En su equipo la ciudad olívica tendrá una importante presencia, pues Marta Fernández-Tapias será una de sus vicepresidentas y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, coordinador comarcal de Vigo.

El congreso tenía una finalidad clara, sabiendo de antemano ya el resultado: dar un impulso a la formación a nivel provincial y demostrar su buena salud a menos de un año de unas elecciones que se antojan claves: las municipales de mayo de 2023. Alfonso Rueda es consciente de su importancia, y puso deberes al nuevo equipo del PP provincial: “Tenemos que ganar, no nos vale otro resultado. Es evidente que no podremos gobernar en todos los ayuntamientos de la Provincia, pero sí en muchos más que tras las elecciones de 2019. No podemos fallar en estas elecciones municipales, nos lo jugamos todo”. A partir de ahí, ya centrarse en intentar conseguir la quinta mayoría absoluta consecutiva para el PP en Galicia y “ayudar” a Feijóo (que mostró su apoyo al candidato a través de un vídeo) a convertirse en presidente del Gobierno nacional.

Pero lo primero son esas municipales de 2023. Los deberes planteados por Alfonso Rueda son exigentes, pero confía en su sucesor. “Me siento orgulloso de pasar este testigo, no podía haber un mejor presidente provincial”, afirmó sobre Luis López.

El nuevo líder del PP en Pontevedra es consciente perfectamente de cuáles son esos objetivos que se le están marcando. Su idea es salir “a ganar” en todos los concellos de la provincia, sumar nuevas Alcaldías y, especialmente, conseguir la “reconquista” del gobierno de la Diputación de Pontevedra, en manos ahora del PSOE, con Carmela Silva al frente, y del BNG. “Tenemos equipos y candidaturas consolidadas y maduras, frente a los gobiernos locales que no hacen nada en sus competencias municipales, que se dedican a hablar de luces sin saber si los vecinos van a poder pagarla a final de mes. Frente a todo eso, estamos nosotros, que somos el partido de la gente. El PP siempre está ahí, defiende a los vecinos cueste lo que cueste, incluso por encima de las siglas. El futuro es nuestro”, sentenció Luis López.

El congreso sirvió también para mostrar unidad y arropar al nuevo presidente del PP de la provincia. En el Mar de Vigo estuvo la plana mayor del gobierno autonómico, con conselleiros como Julio García Comesaña, Román Rodríguez, Fabiola García, José González, Rosa Quintana, Ángeles Vázquez o Francisco Conde. También estuvo el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, y el de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña. Tampoco se perdió la cita el grupo municipal del PP en la corporación viguesa, con su portavoz Alfonso Marnotes al frente, o el exalcalde Manuel Pérez, que precisamente dirigió la mesa del congreso, y la exregidora Corina Porro.

“Lo que queremos es bajar impuestos para que la gente pueda llegar a final de mes, defender a las empresas y apostar por medidas para reactivar la economía en vez fiarlo todo a los subsidios. Todo esto es también lo que la mayoría de los ciudadanos quieren. Están soplando vientos de cambio”, afirmó el sucesor de Rueda, que tiene clara su estrategia a partir de ahora y con vistas a esas elecciones municipales del próximo año: “Huir de personalismos, porque todos somos necesarios, y respetar al máximo las decisiones que se tomen por el bienestar de la ciudadanía”.

Fernández-Tapias: “Nos quieren arrinconar, pero no lo lograrán”

La delegada de la Xunta en la ciudad y presidenta del PP de Vigo, Marta Fernández-Tapias, fue también una de las figuras destacadas del congreso provincial. Salvo que ocurra algo inesperado, será la candidata del PP a la Alcaldía de Vigo en las elecciones municipales del próximo año y, por tanto, la principal rival de Abel Caballero. “Vigo es una ciudad difícil para hacer política. Tenemos que pisar la calle sin parar, llegar a toda la ciudadanía, es la única manera posible para sacar a del gobierno local a los que nos insultan y tienen un carácter dictatorial”, aseguró. Precisamente, afirmó con contundencia que “no nos van a amedrentar”.

“Quieren arrinconarnos, pero no lo van a conseguir.- Queremos gobernar para todos y que el PP vuelva a ser referencia en la provincia”, indicó Fernández-Tapias.