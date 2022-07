Viajar de Asia a Vigo por la lengua y la cultura

La mayoría han volado más de doce mil kilómetros para llegar hasta aquí. ¿Su móvil? Tratar de adaptarse a la cultura española para acceder a la universidad. La tarea no es sencilla. En algo menos de un año, medio centenar de jóvenes llegados del sudeste asiático tienen que conseguir acreditarse en un nivel intermedio de español –podría equipararse a tres años de escuela de idiomas– si quieren estudiar aquí. Es la exigencia mínima del Sistema Universitario, el objetivo de todos ellos. “La inmensa mayoría lo consiguen. Algunos en menos tiempo”, aclara Mercedes Álvarez, coordinadora académica del Centro de Linguas de la Fundación Universidade de Vigo y también profesora de lengua y cultura españolas en Campus Spain, empresa matriz de este proyecto.

Es el caso de Abdul Salah. Con diez años, tuvo que huir de su país por el horror de la invisibilizada guerra civil de Yemen. Su madre, su hermano y él consiguieron escaparse a Malasia, pero atrás quedaron muchos familiares y amigos: “Es algo que llevas muy dentro en el corazón”, relata en un correcto castellano.

A pesar de que Abdul apenas lleva seis meses en la ciudad, la conversación con él es fluida y sin ningún malentendido. “Cuando llegué aquí no sabía ni una palabra de español y ahora entiendo casi todo lo que me dices a la primera”, explica alegre. Pero no todo es idioma. Sin esperarlo, asentarse en Vigo con dieciocho años lo ha reconciliado con algunos de los mejores recuerdos de su infancia: “La gente de esta ciudad es abierta y muy familiar. Eso me hace muy feliz. En el último mes, en el que me he aprendido a expresar mejor, he aprendido mucho más en la calle que en el aula. Pero es gracias a los profesores”, reflexiona.

“Para aprender una lengua correctamente es necesario entender su contexto cultural”, añade su profesora, Mercedes Álvarez, que no duda en señalar que la exigencia académica a la que son expuestos sus alumnos es alta. Todas las mañanas tiene clase de lengua y cultura y por las tardes realizan trabajos en la plataforma digital que les proporciona la UVigo. “Tradiciones, fiestas, arte... Es necesario que conozcan todo esto. La mayor parte de los conflictos nacen de una mala interpretación del contexto y no tanto de fallos en el lenguaje”, explica la profesora Álvarez.

El choque cultural

Y es que las diferencias culturales con sus países de origen son innegables. A Abdul, por ejemplo, le llama la atención ver pasear a parejas de personas octogenarias por la calle. Es revelador, dramático y habla a la perfección de un mundo con unas desigualdades socioeconómicas abismales: “En Malasia, sencillamente, la gente no llega a vivir tantos años”. También le llama la atención la forma en que se relaciona aquí la gente: “Aquí veo el amor con mucha claridad, la gente es más abierta”.

La mayoría de los jóvenes que acceden a los estudios a través de Campus Spain tiene dieciocho años y provienen de clases pudientes de países como Indonesia, Malasia o Filipinas. Aunque parece obvio, eso también tiene su repercusión a la hora de relacionarse, por ejemplo, con las instituciones: “Están muy acostumbrados a estar apoyados por sus familias y al llegar a la universidad pública observan cómo los códigos son diferentes, que tienen las mismas oportunidades que el resto”, argumenta la coordinadora académica. En el caso de Abdul, la semana que viene sabrá si lo han aceptado en una universidad de Barcelona para estudiar medicina: “Me encantaría quedarme a trabajar aquí, lucharé por ello”.