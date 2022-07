Acabamos de salir de las fiestas de Coia y los de Bouzas aprestan ya sus armas para las suyas, que comienzan el 15 de este mes y contarán con cinco orquestas, cinco, para sus cinco noches, cinco. A la vuelta de la esquina está la actuación de Serrat en Castrelos, este mismo domingo, día 10, seguida de la de Sebastián Yatra el miércoles 13, pero hoy vivimos el ecuador de la Sea Fest que aletea en el renovado Paseo de las Avenidas, acosados nuestros apetitos por 27 puestos de comida (14 de cocina de autor), foodtrucks, vinotecas, música y ocio familiar. ¿Queréis probar el burrito de mar de La Contenta? ¿Quizás la arepa atlàntica de gallineta de El Julieta, el talo con chistorra de La Carpintería (el de Rafa Pérez y Elena Garmendía), el langostino robuchón viajero de La Pintxoteca (¡hola, Sergio Vázquez!) o el fish&chips de Niño Corvo ideado por Adrián Albino? Pues esas serán algunas de las decenas de tentaciones de este encuentro creativo con la cocina del mar, todo un escaparate de sus delicias con I+D que organiza la Cooperativa de Armadores y finaliza mañana. Lo cual no obsta para que muchos vigueses crucen el charco para ir al Varadero Fest, hoy y mañana, ahí en el moañés Parque de San Bartolomeu. ¡Buf, a ver quién aguanta tanta fiesta!

Manu Orío y sus Ocho perros

No todo va a ser hablar de fiesta en nuestras vidas, así que vamos a hablar de libros. Por ejemplo el que presentará el martes el periodista en prácticas –cuarenta y pico años de trabajo no llegan para nada– Manuel Orío. Será a las 8 de la tarde en el restaurante El Castro (junto al olivo) donde, respaldado por el editor Xavier Romero y con música en directo, hará público bautizo de Ocho perros, una novela negra de intrigas y malas gentes con un periodista de protagonista y los años 80 como escenario.

Y J. Benito, nueva biografía

A la espera de la publicación de su monumental biografía del ingeniero y novelista Juan Benet y después de jurar no meterse nunca más en la vida de los otros, J. Benito Fernández emprende de nuevo la biografía de un poeta fallecido a principio de año, cuyo nombre todavía no desvela, pero advierte de que los orígenes del vate son malditos. Persona metódica este Benito, de costumbres y rutinas. A falta de su adorado parque madrileño de El Retiro, cada mañana a las ocho sale a caminar una hora y tres cuartos por las parroquias de su Tomiño natal: Vilachán, Estás y Forcadela. Después lee la prensa (no olviden que antes de pasar a la etapa jubilar fue periodista) y se sienta ante el teclado. En estos meses de estío y sumergido en el rural, el infatigable biógrafo trabaja en una novela cuyo telón de fondo es la emigración, muy propia de esta su tierra.