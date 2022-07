El termómetro en el paseo de As Avenidas marcaba treinta y cuatro grados en una de las semanas más calurosas del año. A pesar de todo, a medida que iba cayendo el Sol, las instalaciones del SeaFest, o Festival Arvi do Peixe, se fueron llenando de personas con ganas de celebrar la llegada del fin de semana y de disfrutar de algunas de las propuestas gastronómicas más innovadoras de la ciudad. El mar, cómo no, fue el eje.

“La escena gastronómica de Galicia hierve con la irrupción de una generación de nuevos cocineros con formación y ganas de viajar, que han sabido trasladar a los productos locales las técnicas culinarias más internacionales”, celebran desde la organización. Precisamente, Vigo SeaFest ha seleccionado a catorce de estas singulares propuestas para que presenten y ofrezcan en el Festival una receta elaborada a partir de una de las especies principales de las flotas que comercializan su pescado desde el Porto de Vigo. Viejos conocidos para vigueses y viguesas que disfrutan del noble arte del comer: El Juliana, Lume de Carozo, La Carpintería, La Pintxoteca, Mijo, Nikko, La Tula, La Contenta, Trepia Gastronomía, Mala Sangre, Niño Corvo, María Manuela, El Temporal y La Pica de Flandes. Los precios, únicos y populares: cuatro euros por un plato singular y elaborado. El evento se extenderá durante todo el fin de semana hasta la tarde del domingo con una amplia programación de showcookings, conciertos diurnos y nocturnos, talleres familiares, actividades deportivas, espectáculos escénicos y de animación callejera, además de una gran área de exposición donde se desarrolla el evento. Conciertos por la fresca La mañana y la tarde de ayer contaron con la presencia del novísimo dúo de música tradicional Caamaño y Ameixeiras que, con un doble pase de mañana y mediodía cautivaron al público más madrugador. En paralelo, la banda de swing Ghastas Pista también hizo lo suyo para terminar la jornada con el hip-hop de Big Menu. Hoy, le tocará el turno al acid jazz de DJ Max Moya & Carlos Sarduy a las 12.30, 17.00 y 23.00 horas. También O Sister! a las 14.00 y a las 19.00 y el cierre de soul con Desiree Diouf a las 21.30 horas.