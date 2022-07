Las deficiencias de los parquímetros de la zona azul y la escasez de plazas disparan las quejas

No funcionan bien las teclas del parquímetro, no reconoce algunas monedas, se queda bloqueado con la información de la matrícula del vehículo y falla el pago con tarjeta de crédito. Son las quejas más comunes de los ciudadanos que utilizan las plazas de la XER (Xestión de Estacionamento Regulado) en Vigo, conocida como zona azul, contratiempos que han sido comprobados por este periódico. Denuncian que estas máquinas “funcionan fatal”, por lo que, en ocasiones, abonar el tiempo de estancia se convierte en un dolor de cabeza. La prestación de este servicio municipal, adjudicado por 23,4 millones de euros a la empresa Dornier en diciembre de 2017 –se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra a mediados de 2018–, se extiende 10 años, con opción a dos prórrogas de doce meses cada una. El problema es alarmante porque, según el acuerdo, no habría que renovar los parquímetros hasta que concluya la concesión, y son relativamente nuevos: se instalaron en 2019, por cierto, sin los prometidos puertos USB.

