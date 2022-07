La Xunta inicia el proceso para registrar el musgo luminiscente hallado en Beade

Tres técnicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda comenzaron ayer la primera investigación con carácter oficial sobre el excepcional musgo luminiscente hallado por FARO hace un mes en una mina de agua en la parroquia de Beade. Con representación de las Direccións Xerais de Patrimonio Natural y también de la de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, los biólogos hicieron un registro audiovisual con mediciones del que saldrán dos informes sobre esta primera prospección. Uno por cada Dirección Xeral.

Los vecinos de la Plataforma de Afectados polo Vial de Beade (Avibe) fueron los promotores de este primer paso hacia la catalogación del Schistostega pennata en las oficinas de la Xunta de Galicia. Aunque su objetivo es poner el valor el patrimonio natural de una de las parroquias genuinamente rurales de Vigo, también lo utilizarán como argumento para tratar de paralizar el vial que está proyectado en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal y que, según sus cálculos, afectará de manera directa a, al menos, cuarenta casas tanto de Beade como de Bembrive.

Esta polémica dotación del Plan Xeral ha acumulado la mayoría de las alegaciones durante el proceso de participación pública: más de 3.000 según el registro de Avibe. La decisión definitiva mantenerlo o no en el PXOM es política, “pero debemos tener el mayor registro científico y documental para poder hacer alegaciones también durante el proceso de evaluación ambiental”, argumenta Ana Pascual, portavoz de los vecinos afectados. Y es que así se lo han recomendado los técnicos en la visita: “En estos casos, no hay un único factor decisivo. Se valoran aspectos socioeconómicos, culturales, ambientales...”, reflexiona una de las técnicos más veteranas que asistió a la visita organizada y acompañada por la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias. “Es evidente que a la parroquia no se le ha consultado y que hay un rechazo mayoritario que debe ser escuchado por el Concello”, apunta Tapias.

Los técnicos también destacaron la importancia capital de mantener protegida la mina de agua donde se encuentra el Schistostega pennata y tratar de averiguar cómo ha llegado hasta allí. “Es peligroso para él que la mina tenga mucho tránsito porque los visitantes pueden traer esporas de otras especies que se vuelvan competidoras”, remata la técnico de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural.