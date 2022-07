“En Vigo se trabaja al día y a buen ritmo de resolución, no se puede hablar de atasco”

El magistrado Germán Serrano continuará cuatro años más al frente de la judicatura viguesa. Y lo hace con el respaldo de una veintena de jueces y juezas, y con ningún voto en contra –solo se produjeron cinco votos en blanco–. Tras doce años en el cargo, ayer arrancó el que será su cuarto mandato con un reto sin precedentes: el traslado de la actividad judicial a la Ciudad de la Justicia, prevista según la Xunta de Galicia para finales de verano; una compleja mudanza que durará “entre 4 y 5 meses” , y que se deberá llevarse a cabo con un riguroso cronograma para que el cambio de sede no provoque suspensiones de juicios ni contratiempos.

–Ha vuelto a recibir el apoyo mayoritario de la judicatura viguesa, ¿cómo valora y afronta esta nueva etapa?

–Estoy muy agradecido y asumo esta responsabilidad como el primer día, intentando defender los intereses profesionales de mis compañeros y en general del partido judicial de Vigo.

–En cada uno de los mandato se ha marcado unos objetivos y prioridades para el partido judicial, ¿cómo han cambiado desde entonces las necesidades de Vigo?

–Hubo dos etapas, la primera queda enmarcada en una época de crisis económica, de no creación de nuevos órganos y plazas, de restricciones presupuestarias, y luego una segunda etapa donde han llegado nuevos juzgados muy necesarios, la Ciudad de la Justicia, que es un reto imponente y un edificio majestuoso, y en esta última etapa hubo también dos hitos muy especiales en cuanto a gestión gubernativa como fueron la huelga de funcionarios y la pandemia, que exigió una actividad extra e inesperada que la hemos afrontado bien.

–¿Todavía rezuman coletazos de estas dos situaciones?

–Ambas circunstancias en Vigo están superadas. El nivel de pendencia y resolución de asuntos en Vigo, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial son muy buenas y por tanto yo creo que ahora mismo se está trabajando muy al día. No me gusta hablar, salvo algún caso puntual, de atasco. Aquí en Vigo se señalan los juicios pronto y con un buen nivel de resolución, yo creo que no se le puede llamar atasco.

–Vigo es el octavo partido judicial más resolutivo de las 431 demarcaciones en España.

–Sí sí, y es para estar orgulloso. Para mí es un orgullo representar a mis compañeros porque trabajan mucho y bien.

–En 2009, cuando fue elegido por primera vez Juez Decano ya hacía referencia a la necesidad de esta Ciudad de la Justicia. Han pasado 12 años y por fin es una realidad.

–En aquella época todavía se preveía como un proyecto para la calle Lalín, luego se cambio y la verdad es que se luchó mucho por él. Este edificio para la ciudad es muy importante, tener un edificio de estas características en el centro de la ciudad, y en breves estaremos allí. Lo que espero es que el traslado se desarrolle con celeridad pero sin prisas, que no se produzcan suspensiones, eso es lo que más me preocupa. Con un cronograma adecuado y con tiempo, en el que ya se está trabajando con la Xunta, se pueden evitar esta suspensión de juicios o declaraciones. Aparte, no es una mudanza como tal, porque el mobiliario y los equipos son todos nuevos, por lo que no será tan lento.

–El archivo quizás sea lo más complicado.

–Sí, y creo que en lo relativo al archivo tenemos cada vez más claro que hay que trasladar el menor papel posible. Yo diría que solo los asuntos vivos de cada juzgado, con independencia de las particularidades de la jurisdicción Penal. Y el archivo muerto o histórico que tenemos no debería ir a la Ciudad de la Justicia.

–Los plazos siguen siendo un misterio.

–No sabemos nada aún. Sé que está muy avanzado ya pero sin licencia de primera ocupación no se puede mover un papel. La primera valoración sobre el traslado eran dos juzgados por semana. Pero también se habla de mover más juzgados en ese tiempo, estaría en torno a los 4 o 5 meses. Lo que sin duda va a suponer es un incremento de trabajo, al menos de gestión.

–¿Qué opinión les merece al resto de magistrados?

–Hay inquietud sobre todo en tener que volver a hacer citaciones con la nueva ubicación, pero creo que con el trabajo de toda la oficina se puede solventar.

–Tan prioritario como el nuevo Juzgado de Primera Instancia, el 16º de Vigo, es la reivindicación de las guardias de 24 horas. ¿No van a renunciar a ellas pese a la constante negativa de la Xunta?

–El compromiso mío y el de la Sala de Gobierno es inquebrantable con las guardias de 24 horas y hay que seguir insistiendo para dignificar este servicio público esencial, no puede ser un servicio low cost. Vamos a seguir retirándola.

–Preferentes, cláusulas suelo, tarjetas revolving, en Social, el complemento de paternidad... Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) están marcando el camino y sentando jurisprudencia en pleitos que se están convirtiendo en el grueso de sus órganos judiciales. ¿Cómo lo valora?

–La Justicia Europea tiene muchísima imprtancia en la jurisdicción Social, sí. Estamos en una época donde el paradigma ha cambiado, la jurisprudencia del TJUE unifica criterios, dando una perspectiva o una forma de ver los asuntos diferente a la que tenemos aquí y nos aporta unas pautas que debemos seguir. No cambia como tal la forma de trabajar pero sí que debemos tenerla en consideración y valorar positivamente el efecto unificador que tiene.

–La pandemia preveía una avalancha de procedimientos en Juzgados de lo Social y Mercantil que finalmente no se produjo. ¿Piensa que con el fin de la moratoria pueda haber un repunte en los despidos, con la quiebra de empresas?

–Las crisis económicas donde primero se notan es en el juzgado. Y ahora se está notando en los juzgados de Primera Instancia y no en los de Social. Ojalá siga así la situación pero también es verdad que el antecedente de la post-pandemia no incrementó el trabajo en la jurisdicción Social y es positivo. Estamos expectantes, yo no he notado un incremento, al contrario, incluso ha bajado la entrada de asuntos.

–¿Le sorprendió que no tuviesen este efecto post-pandemia?

–Sí, sí, porque todos los indicadores e incluso el Ministerio de Justicia mismo creó planes especiales para Social y Mercantil para la avalancha y no hubo avalancha, ni mucho menos. Hubo algunas peculiaridades, nuevos procedimientos como los trámites del Ingreso Mínimo Vital, pero nada de avalancha.

–Compagina su cargo de Juez Decano con la titularidad del Juzgado de lo Social nº2 de Vigo y como miembro de Sala de Gobierno del TSXG, ¿cómo se consigue?

–El orden, es lo fundamental. Cada cosa en su lugar y cada cosa a su tiempo, y el trabajo constante. Lo más importante es el orden, así es posible ir sacando todo.