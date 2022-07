Al chef Ángel León (Jerez de la Frontera, 1977) podría definírselo como el obseso del mar. No es elocuencia, él mismo describe así la pasión que le ha llevado a crear uno de los mejores restaurantes de alta cocina de España: el Aponiente. Allí no solo se cocina, se investiga y, en definitiva, se vive por y para el mar.

–¿Cómo se siente el Chef del Mar al estar en uno de los puertos pesqueros referentes de Europa?.

–Galicia es casa. Hay dos partes del Mundo que me hacen sentirme en casa. Una es África y otra es Galicia. La luz, el mar, la gente. Me recuerda mucho a Cádiz. La conexión es con la forma de vida del mar. Entras en un pueblo pesquero gallego y te vas a Barbate [Cádiz] y ves que la mirada de la gente es la misma a pesar de la diferencia cultural. La forma de vida es muy parecida.

–¿De dónde le viene ese vínculo con el mar?

–Desde pequeño ha sido una obsesión maravillosa. Sobre todo, poder conseguir con el tiempo lo que tú quieres. Vemos más al mar como biólogos marinos que como cocineros, realmente. Entendemos que es la mejor forma de entender el mar. Para leerlo. Además, le aplicamos algo que no hacen los biólogos: miramos al mar con hambre. Miramos a la naturaleza con hambre y eso nos hace ser curiosos. En un mundo donde parece que se está perdiendo. ¡Hasta nos molestan las algas en la playa! No podemos perder esa intuición por buscar. Eso es lo que hacemos en Aponiente.

–¿El futuro de la alimentación humana tiene que pasar necesariamente por el mar?

–Eso es indudable. Las tres cuartas partes de la Tierra son agua. Ahí ya hay una reflexión aplastante.Tenemos un planeta que se ha equivocado de nombre (ríe). ¿Por qué narices le habrán puesto Tierra cuando casi todo es agua? Igual si le llamáramos planeta Agua igual reflexionaríamos más sobre lo importante que son los recursos que tenemos. En el mar está todo: hay cereales, verduras, flores, tubérculos... Es una solución a los problemas en tierra.

–¿Lo cuidamos adecuadamente?

–Claro que no. Es una evidencia. Somos absolutamente insostenibles. Pero también creo que cada vez somos más sensibles. No soy catastrofista. Las nuevas generaciones saben otra forma de hacer las cosas. Es el principio del cambio.

–¿Cómo le explicaría al comensal medio qué es eso de la investigación gastronómica?

–A una persona que no sabe nada de esto le diría que nosotros en Aponiente nos imaginamos que no existe los recursos de tierra para cocinar, solo los del mar. Y eso hacemos: buscar. Solo cocinamos el mar de manera obsesiva.

–¿Somos demasiado selectivos escogiendo el pescado que comemos?

–Demasiado selectivos, somos unos canallas. Mucha gente dice ‘es que no hay pescado’. Eso es una mentira, no hay el pescado que alguna gente quiere. Pescado hay mucho, que se lo pregunten a las cofradías de pescadores que tienen que vender jurel y caballa para alimentar atunes porque no lo consiguen vender.

–¿Cómo es esa historia de que le llamaban loco en su tierra por comer fitocplancton?

–Imagínate hace dieciséis años un tío en un pueblo marinero que sirve fitoplancton marino. La gente alucinaba. Me decían de todo. Que le robaba la comida a las ballenas. Explícale tú que cogemos las células y las sembramos en un huerto marino.

–Usted plantea hacer con el pescado lo mismo que con el cerdo: aprovecharlo todo.

–Es una de las inspiraciones de Aponiente para aprovechar la morralla, el pescado que se tira. Cogemos todos esos restos y los disfrazamos de chorizos, butifarras, morcillas, salchichones, jamon york, mortadela... Todo lo que se hace con el cerdo nosotros lo hacemos con pescado. Al final, lo único que hacemos es aliñar el pescado. Los aliños son lo que hace que las cosas sepan a chorizo. A la gente ya le da igual de dónde venga el pescado si sabe a lo que quiere que sepa.

–¿Y lo reciben bien?

–¡Se lo comen doblado!