Una “masterclass” con el chef que más sabe del mar

Desde finales del siglo XX, los grandes cocineros del mundo se han convertido en una suerte de superestrellas mediáticas. Fotos por la calle, adulaciones, reverencias y muchos minutos de televisión. A pesar de que Ángel Léon es uno de los cocineros que ha revolucionado la vanguardia de la gastronomía marina, rehúye de todo eso. Con cercanía y horizontalidad, León mantuvo ayer una charla con un nutrido grupo de hosteleros del colectivo Vigo Gastronómico. Lo trajo a la ciudad Cervezas 1906 en el marco de su proyecto "Imperfectxs: Gastronomía para una inmensa minoría". Un movimiento que busca poner en valor iniciativas gastronómicas que contribuyen a la conservación del entorno natural, el desarrollo económico local y el aprovechamiento de los recursos.

Aunque en principio se planteó como una clase magistral, la cercanía del ponente acabó transformando el encuentro en una charla distendida sobre el concepto de la innovación como vía para proteger la biodiversidad de los océanos. Conocido popularmente como el ‘Chef del Mar’ por su vínculo con el entorno marino, desde su restaurante de tres estrellas Michelín, Aponiente León aboga por hablar de naturaleza y ser creativos para recuperar vínculos con nuestras raíces.

El chef gaditano insistió en quitarle hierro al asunto de la fama y las pretensiones de trascender: “Todos somos cocineros. Hay que huir de esa mistificación. Quien lo hace estoy seguro de que no ha pasado doce horas en una cocina en su vida”. Esa filosofía la lleva a cabo en su restaurante: “Yo ya no leo currículums. Busco buena gente, así de sencillo”, remarca. Para él, el mundo de la cocina se asienta sobre tres ideas “que mueven a la gente a meterse”: el dinero, la pasión y la necesidad. “Buscar un equilibrio ahí es complejo”, añade. Sin embargo, señala también el ego de las personas como un factor clave “a mantener a raya”.

Se definió a sí mismo como un “psicópata” que si tuviese que escoger, se quedaría antes con el mar que con la cocina. “El servicio mañana y noche cada vez me cuesta más. A mí lo que me apasiona es investigar sobre todo lo que nos puede ofrecer el mar y sobre lo que todavía no sabemos nada”, reflexiona.

Una de las reflexiones que más cautivó a los discentes tenía que ver con los “ritmos frenéticos” de la vida contemporánea: “Solo queremos comer lomos limpios. Estamos desnaturalizados. Ni siquiera tenemos ya tiempo en las casas para limpiar y cocinar pescado. Igual Galicia es una excepción: esto es la Meca de los cocineros que vivimos del mar”.