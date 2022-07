El Cunqueiro “reprograma” cirugías no urgentes ante el repunte de ingresos de pacientes COVID

Tenía que haber ingresado ayer a las ocho de la mañana en el Hospital Álvaro Cunqueiro en ayunas para ser sometida a una intervención quirúrgica por la que llevaba dos años y medio esperando. A su cargo, tiene a una hija dependiente y ya había realizado todas las gestiones oportunas para que esta pudiera quedarse en una residencia durante los días que se prolongara el postoperatorio. Sin embargo, después de haber hecho malabares para organizar el cuidado de su hija, a las diez de la mañana del pasado martes y con menos de 24 horas de antelación, María Victoria Villar recibió una llamada desde el hospital vigués en la que asegura que “textualmente” le dijeron: “Tenemos que suspender la operación porque estamos cerrando los quirófanos de Otorrino, que necesitamos camas por el COVID”.

Un drama. Así define esta viguesa lo que tal lleva vivido en estos dos últimos años, con el tímpano perforado y tres preoperatorios realizados que nunca llegaron a desembocar en la intervención quirúrgica correspondiente. María Victoria Villar relata que “llevo todo este tiempo con el tímpano perforado, me tuve que comprar unos tapones de silicona que me costaron 100 euros porque no me puede entrar ni una gota de agua, si no no podría ni ducharme y ya no digamos nadar o bucear. En mi caso, después de la operación necesito varios días de ingreso, porque se trata de una operación delicada, ya que no puedo hacer ningún tipo de esfuerzo y, entre eso, y que mi hija tiene unas determinadas necesidades especiales, yo ya había dejado todo organizado en previsión de que esta semana entraría en quirófano, pero a unas horas de ingresar me dijeron que no, es que no es normal”.

Esta viguesa cuenta que está “quemada” de tanta burocracia y explica que su hija “tiene una serie de necesidades y citas médicas en Santiago que ahora hay que posponer o cambiar para adaptarlas a mi operación”. Tras haberle comunicado la cancelación de la cirugía el pasado martes, en la tarde de ayer, esta paciente del área de Vigo recibió una nueva llamada en la que se fijaba su intervención quirúrgica para el próximo lunes 11 de julio.

Reprogramación de cirugías

Los derroteros que está tomando la séptima ola de la pandemia en el área sanitaria, incrementando cada vez más el volumen de pacientes COVID en los hospitales vigueses, así como bloqueo de las cuatro plantas del Meixoeiro por la ejecución de las obras para la instalación de la climatización en el centro, son los principales motivos que han llevado al Sergas a “reprogramar” esta semana aquellas cirugías no urgentes. A todos estos factores habría que sumar también el cierre de camas del período estival.

Lo confirmaron ayer fuentes de la Gerencia del área sanitaria que indicaron que se trata de “o aprazamento de determinados actos cirúrxicos que permiten demora; isto é, intervencións ordinarias, indicadas con ingreso hospitalario, cuxa reprogramación non xera complicación algunha de tipo clínico nin agravamento no estado da saúde do paciente”.

La Dirección Asistencial justificó la adopción de esta medida ante “a elevada ocupación actual do Álvaro Cunqueiro” y aseguraron que el resto de actividad quirúrgica continuará “desenvolvéndose con total normalidade”. Así, el Sergas afirmó que a toda aquella cirugía de carácter urgente y la vinculada a procesos oncológicos, cirugía ambulatoria y de pacientes de Prioridad 1, que no admiten una demora superior a 30 días, se le dará cobertura.

Cabe recordar que esta semana la Gerencia autorizó la derivación de pacientes de traumatología urgente al hospital privado de Fátima por los mismos motivos de la actual reprogramación quirúrgica.