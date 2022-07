Celia Posada: “La fotoprotección es más que echarse crema; se deben evitar las horas centrales y recurrir a ropa adecuada”

Las Rías Baixas están viviendo en la actualidad una ola de calor extremo y, coincidiendo con el inicio de vacaciones para muchos, la llegada del calor invita a disfrutar del sol. Sin embargo, una exposición prolongada y no controlada a los rayos ultravioleta puede conllevar quemaduras en la piel, lo que constituye uno de los principales factores de riesgo que inciden en la aparición del melanoma u otros tipos de cáncer cutáneo. Desde la Unidad de Melanoma del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, la doctora Celia Posada pauta una serie de cuidados imprescindibles para prevenir la aparición de esta patología y analiza cómo ha evolucionado su incidencia a raíz del cambio de hábitos en la población en las últimas décadas.

–En materia de prevención, ¿cuáles son las principales pautas que debería seguir la población a la hora de exponerse al sol?

–La fotoprotección debería tenerse en cuenta todo el año, no solo con la llegada de la primavera y el verano. Siempre me gusta incidir que la fotoprotección es mucho más que echarse crema, que es lo que suele pensar la mayoría de la población; es un conjunto de medidas y en esta época, en la que el índice de la radiación es mucho más elevado, es más importante que nunca aplicarlas. En general, estas medidas se basan en el sentido común, pero además de hacer uso de los fotoprotectores en crema, lo fundamental es aunar la evitación de las horas centrales del día, entre 11.00 y 17.00 horas o al menos entre 12.00 y 16.00 horas, y recurrir a medidas físicas como ropa adecuada, sombreros, gafas de sol, buscar sombra y, como complemento, usar las cremas protectoras en aquellas zonas de la piel que llevemos descubiertas, de un índice de 25-30. Debemos aplicarlas cada media hora antes de la exposición al sol, reaplicarlas cada dos horas o cada vez que salgamos del agua.

–La concienciación entre la población sobre la importancia del cuidado de la piel parece la eterna batalla por parte de los dermatólogos, ¿se ha logrado una modificación de hábitos?

–Quiero ser algo optimista, porque efectivamente, aunque nos siguen llegando nuevos casos todos los años, estos ya no tiene nada que ver con los que se veían hace 30 años. Hoy en día la gente tiene mucha más precaución con los niños, muchas personas evitan las horas centrales, aunque otra no y esa es la batalla en la que sí que tenemos que centrarnos. Se ha mejorado, aunque es cierto que queda mucho camino por recorrer todavía, porque estamos viendo ahora las consecuencias de los últimos 30 o 40 años, cuando la exposición solar y el ir a la playa se convirtió en ocio. Existen estudios científicos que revelan que la incidencia de melanoma sí está aumentando y, en este sentido, tiene mucho peso el cambio de hábitos que empezaron a darse en la década de los 60 y 70, cuando dio comienzo ese hábito de ocio asociado al sol, ya que previamente tan solo se daba entre las personas que trabajaban al aire libre. El aumento de melanoma a nivel mundial está demostrado y especialmente predomina en áreas en las que da mucho el sol. Las comunidades científicas de Nueva Zelanda y Australia son pioneras en el estudio de melanoma y en aquellas áreas en las que la capa de ozono está dañada hay una incidencia brutal de melanoma y cáncer cutáneo.

–¿Cuáles son los principales factores de riesgo para su desarrollo? ¿Están detectando un incremento en el número de casos?

–Sí estamos viendo más casos, aunque en estadios iniciales, y ese incremento de exposición solar es sin duda uno de los principales factores que está aumentando el riesgo de padecer cáncer cutáneo o melanoma. Con respecto a la memoria de la piel, los principales factores de riesgo de melanoma modificable que se han determinado hasta la fecha son la exposición a la radiación ultravioleta y sobre toda aquella que se da en la infancia y adolescencia en forma de quemadura solar. Esto lo constatamos al comprobar cómo ha aumentado la incidencia en las últimas décadas, debido a los cambios de hábitos comentados anteriormente.

–En el área sanitaria de Vigo, ¿cuál es la cifra de nuevos diagnósticos que efectúan al año desde la Unidad de Melanoma?

–Más o menos, el área da cobertura a unos 400.000 habitantes, y aproximadamente, en los últimos años hemos detectado y diagnosticado alrededor de unos 80 nuevos casos desde nuestro servicio. En estos nuevos diagnósticos tenemos encontrado de todo, desde melanomas finos con pronóstico excelente hasta melanomas que debutan a través de una metástasis, pero es cierto que aunque hay una mayor incidencia, muchos llegan en estadios iniciales.

–¿Cree que están influyendo los sucesivos confinamientos derivados de la pandemia?¿Se debería tomar alguna precaución extra?

–En mi opinión, no creo que haya gran diferencia con respecto al hecho de adoptar las medidas habituales solo por el hecho de que hayamos pasado un invierno más tapados por la ropa o no tan expuestos a la radiación solar. Las medidas de fotoprotección van a ser las mismas. No creo que haya que dar ninguna indicación específica, porque realmente los veranos de la pandemia han transcurrido, más o menos, dentro de la normalidad en cuanto a exposición solar.

–¿Cómo puede la población general detectar a tiempo la aparición del melanoma en su piel?

–En muchas ocasiones existen factores genéticos que no podemos variar, pero en canto a los que son modificables, lo más importante es lo que comentaba anteriormente: la prevención primaria, que consiste en realizar una fotoexposición controlada para intentar no acumular ese factor de riesgo en nuestra piel. En cuanto a la prevención secundaria, es decir, una vez que ya tenemos el melanoma, para cogerlo lo más a tiempo posible resulta imprescindible que en casa nos revisemos la piel. Debemos ser conscientes y acostumbrarnos a explorar nuestra piel al menos una vez al mes, sin olvidarnos de la parte trasera de nuestro cuerpo.

Siempre le digo a mis pacientes que el estómago o el cerebro no podemos verlos y hasta que no da clínica no podemos hacer un diagnóstico o darnos cuenta de que hay algo que no está bien, pero en la piel, si conocemos cómo es y los lunares que tenemos en ella, podremos observar si hay cambios como la aparición de uno nuevo con mal aspecto, el cambio de forma o tamaño de alguno que ya teníamos, que cambien de color o sangren... Deberíamos hacer una autoexploración una vez al mes, porque así si tenemos alguna duda podremos consultarlo de forma temprana con el dermatólogo a través del médico de cabecera..

–Una vez detectado y efectuado el diagnóstico, ¿cuáles son los principales tratamientos que se están aplicando en la actualidad? ¿Cuáles son los últimos avances al respecto?

–Ha habido muchos avances, la supervivencia del melanoma metastásico ha aumentado de manera importante, lo más importante sigue siendo una cirugía absolutamente simple con anestesia local, y se coja en estadio inicial o más avanzado, lo fundamental es quitarlo. Ya después, sí que es cierto, que en los últimos 15 años, en la práctica clínica es más habitual la inmunoterapia y la terapia dirigida que son tratamientos médicos para aquellos casos de melanomas con alto riesgo de metástasis o que ya la presentan. Gracias a estas dos líneas nuevas de tratamientos oncológicos, la supervivencia de melanoma ha mejorado claramente. Aún así, lo más importante es retirarlo a tiempo con una cirugía simple y en esos casos la supervivencia es prácticamente del 99% a los cinco años.