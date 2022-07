¡Vamos al Jazz entre jardines!

¡El jazz inunda de sus sonidos la Plaza de Compostela viguesa! Ayer se escuchó a Vigo Ensemble en De Bach a Glass II, fusionando la música clásica con el jazz y el blues, entremezclando piano, violín, violoncelo con electrónica y voz en piezas escogidas, todo en un entorno idílico. Y es que este año vuelve el Vigo Jazz Class gracias a la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento y a la insistencia de Javier Ferreiro y Rosanna Ojea, propietarios del café Vitruvia. Vuelve en los jardines todos estos días hasta el sábado incluido, a las 21 horas. “Es verano, tiempo de salir a la calle –me dice Javier– y de disfrutar de música de calidad compuesta para todos los púbicos”. Si ayer tuvisteis a los de Vigo Ensemble, hoy nada menos que a la Sant Andreu Jazz Band e Imagine Jazz Orchestra bajo la dirección estelar de Joan Chamorro. El 7, a Atlantic Bridge Jazz Project, con Alberto Conde, Steve Brown, Jorge Pardo, Kin García, Rosario Giuliani, Miguel Cabaña y Walter White. El día 8, tendréis a “Vigo la de los pianos”, Rosa Biveiniene y Arabel Moráguez y, por fin, el 9 a la Vigo Band Barroco, Orquesta 430. Más de 70 músicos en 5 noches de julio. ¡Viva el jazz!

Se fue Joaquín Carmelo

Jazz y no solo jazz también tocaba Joaquín Carmelo Gómez, al que ya no podremos oír más que en nuestra memoria. Me escribe Javier Álvarez Blázquez, uno de sus compañeros musicales. El sábado se nos fue Joaquín, miembro fundador de Con la Venia, desde sus inicios en 1982 hasta el año 2003, en el que tuvo que causar baja a causa de un cáncer que lo mantuvo ausente de la actividad musical hasta su fallecimiento. Joaquín era un hombre bueno alegre, siempre optimista pese a sus padecimientos, esposo de Mar y padre de Samuel. Los componentes de Con la Venia lo recordarán cantando con su potente voz de tuno tenor y su saxo en ristre. Joaquín recorrió tocando en ese grupo vocacional, que toca por amor al arte compuesto por una diversidad de profesionales de otras materias, un buen número de locales . Yo lo seguí desde el debut del grupo en el Cerne da Deboura , en donde en una ocasión la formación compartió escenario y canciones con Joaquín Sabina y Javier Krahe. Siguió en el Luada, Gepetto, Xentes, TQM, El Parque, Joker y Oh Vigo. Cuando empezaron a tocar en este último local Joaquín se vio obligado a finalizar su andadura con el grupo aunque siempre mantuvo una gran relación de afecto y amistad con todos sus compañeros. Muchas risas , fiestas y buenos momentos se llevó Joaquín en su maleta.