Del Timón 2.0 al Macillos

Hice de guía turístico por Vigo con mis invitados castellanos, gente que no hace ningún asco a cualquier comida, salvo si es vegana, con perdón de Tamara, Patricia y Ana, organizadoras de la feria que con éxito se celebró estos días. Comimos en La Comidilla un pulpo y unos chocos de la ría, pero la experiencia que les dejó asombrados a esto turistas de interior fue la cena en El Timón 2.0, ese que ahora patronea David del Río, aunque en el río esté en realidad su hermano Iván, que ahora tiene su restaurante al pie del Tea tras dejar El Gallinero. Nos puso una mesa en que la playa estaba a nuestros pies, la ría de aguas refulgentes a un tiro de piedra y la puesta de sol inconmensurable al alcance de la mano mientras comíamos unos excelentes pescados con el sargo como protagonista, mojados por blancos Casal de Armán, sin que faltara el tinto Ramón Bilbao para las chuletillas de cordero de unos disidentes. El local, tal como está concebido por la nueva gerencia, permite disfrutarlo sin necesidad de comer o cenar, ya que tiene zona de vinos, de cerveza, de terraceo... Nosotros elegimos de entrantes unas selectas conservas, no muy lejos de la mesa de mi compa de memoria colegial Miguel Cruces. Al día siguiente, sábado, playa y comida en la terraza del Macillos de Cangas, donde respondieron con la profesionalidad y eficacia de siempre y una sabrosa fritura de pescados que pusieron sobre la mesa. Merecen medalla.

Goián: tres exposiciones, tres

Mi amigo goianés Mané Villa no pierde comba cuando las circunstancias le permiten hablar de Goián (Tomiño) y el goianesado, que es toda esa ebullición cultural de esa parroquia. Estos días se celebran las fiestas patronales, que este año duran diez días. Ya sabéis que Goián tiene una densidad de artistas inusual, tierra de Antonio Fernández, Xavier Pousa, Xoan Piñeiro o el escritor Eliseo Alonso. Estos días tenemos allí tres expos de artistas locales organizadas por la Asociación Cultural Antonio Fernández que preside ese activista cultural que es Mané Villa. En el Aula Contigua al Museo A. Fernández podréis ver obra de José Carlos Fernández, pero también la del escultor Magín Picallo en el Espazo del Mercado de Gioián o al pintor Luis Oliveira en el Salón Regio del Centro Goianés. La alcaldesa de Tomiño, Sandra González (calificada como “bella y brava” antes de que el Me Too y la hipocondría moral se apoderaran de la lengua y sus significados), fue la que inauguró las tres muestras, a las que me juran que asistió no solo la flor sino la nata del entorno.