El arbitraje de la Xunta da la razón a los empleados de Vitrasa: ni más jornada ni reducción de los salarios

El arbitraje designado por el Consello Galego de Relacións Laborais para resolver las discrepancias entre los más de 350 trabajadores de Vitrasa y la dirección de la empresa ha emitido su fallo: la empresa no podrá aumentar las jornadas ni tampoco reducir un 30% los salarios de la plantilla como había decidido unilateralmente.

“No es preciso entrar en grandes profundidades sobre los efectos que una reducción salarial de hasta el 30% y una supresión de la prima de absentismo durante mas de un año, tendría sobre mas de 350 asalariados y asalariadas, sobre mas de 350 familias”, reza el laudo firmado por la Comisión Tripartita Galega para la inaplicación de convenios colectivos.

Este fallo de la Tripartita supone una desestimación total de las pretensiones de inaplicación del convenio colectivo presentadas por Vitrasa en su totalidad.

La redacción del laudo de la Comisión es especialmente sensible a la coyuntura económica actual: “momento en el que el incremento del coste de la vida, el incremento de elementos básicos como la luz y el gas, el incremento de los carburantes, de la cesta de la compra, etc. Constituye noticia de primera página de los periódicos desde hace meses”. También incide en que “es una pena” que este convenio no tenga la actualización de los salarios en función del IPC en período de ultractividad: “Aplicarles a mayores de eso una rebaja salarial de hasta el 30%, merma objetivamente su poder adquisitivo de una manera que puede llegar a ser comprometida”.