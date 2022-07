El nuevo festival de música vigués, el Latitudes, ha advertido de la presencia de al menos dos cuentas falsas en Instagram que han usado su nombre con fines supuestamente fraudulentos, según ha podido comprobar FARO.

Los perfiles desde los que se están realizando estas presuntas estafas son, como mínimo, dos: @latitudesmusica_ganador y @latitudesmusica_oficial. Ambos son privados y llevan como imagen principal exactamente la misma que la cuenta oficial del festival.

El tipo de mensaje que se ha enviado a través de Instagram desde estas cuentas es el siguiente:

"Hola... Felicidades!!! Hoy tienes mucha suerte. Usted es seleccionado al azar por nosotros como el ganador. Los premios se pueden reclamar de forma privada hoy y se harán públicos en una fecha determinada por nosotros. La forma de obtener el premio es verificar la entrada en el enlace del productor patrocinado a continuación. (Sin comisión)💯% real. ✅☑️️ Registro (¡el registro toma menos de 60 segundos!). Vuelva aquí y comente "HECHO" y envíe una prueba de captura de pantalla cuando haya terminado. No pierdas esta oportunidad, si no hay respuesta en 30 minutos y has leído este mensaje, lo anularemos como ganador. 'Gracias'".

El único perfil oficial de la cita, que se celebrará el 19 y 20 de agosto en el Muelle de Transatlánticos y tendrá como cabezas de cartel a Iggy Pop y Two Door Cinema Club, es @latitudesmusica.