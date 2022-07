Uno de cada cuatro vigueses sufre exceso de ruido de noche: el tráfico es la causa principal

El informe, encargado en 2022 a la entidad Sonen, Centro de Acústica e Servicios de Telecomunicacións, SL, con supervisión y control de calidad de la Universidade de Vigo (Sonitum AtlantTiC), concreta que, de los datos globales obtenidos con todos los focos de ruido activos –tráfico viario, tráfico ferroviario y focos industriales–, se concluye que, aproximadamente, un 13% del territorio de Vigo está expuesto a niveles de ruido nocturnos superiores a 55 dBA y globales superiores a 65.

El documento de revisión del Mapa Estratéxico de Ruído (MER) deja claro que la principal fuente de contaminación acústica es el tráfico viario, muy por delante de los focos de ruido industrial y del tráfico ferroviario. Y es que es responsable del 95% de la afección a la población, con niveles nocturnos superiores a 55 dBA, alcanzando el 98% en el caso de niveles globales de ruido –todo el día– superiores a 65 dBA. Cerca de un 9% del suelo municipal está expuesto a niveles de ruido por la mañana y la tarde superiores a 65 dBA, porcentaje que escala hasta el 12% para el período de 24 horas. Por la noche, el porcentaje de suelo expuesto a niveles de ruido superiores a 55 dBA se sitúa ligeramente por encima del 12% de la superficie total del ayuntamiento.

Según lo requerido en la revisión del MER correspondiente a la cuarta fase, se debe analizar por separado la afección acústica debida al tráfico que circula por los grandes ejes viarios: en el caso de Vigo, la AP-9, la AP-9V, la VG-20, la A-55 y la AG-57. El informe concluye que, aproximadamente, un 6% del suelo se ve afectado por niveles de ruido en la franja matutina y vespertina superiores a 65 dBA a causa del tráfico que circula por estas lenguas de asfalto, porcentaje que llega hasta casi el 8% en el periodo de 24 horas. Por la noche, el porcentaje de suelo expuesto a niveles de ruido superiores a 55 dBA se sitúa por debajo del 9% de la superficie total del municipio.

La población expuesta al ruido que genera el tráfico que circula por estos grandes ejes viarios supone, aproximadamente, un 2% del total: está sometida a niveles de ruido superiores a 65 dBA por la mañana, la tarde y en el global del día, y por encima de 55 dBA por la noche.

Esta revisión del MER proporciona resultados globales del término municipal, no atiende a situaciones particulares concretas, “que deben ser objeto de un estudio concreto y pormenorizado”, señalan sus autores, que emplearon un método de cálculo diferente a los anteriores: utilizan el CNOSSOS- EU (Common Noise Assessment Methods), cuyo principal objetivo es el establecimiento de una metodología común para la realización de los mapas de ruido, de tal modo que los resultados obtenidos en cada Estado miembro de la Unión Europea sean fiables, realistas y, además, permitan ser comparables entre sí.

Este método de cálculo difiere notablemente del utilizado hasta ahora, por lo que no es estricto, a criterio técnico, realizar una comparativa entre los resultados actuales con los de fases anteriores. Algunas novedades: tiene en cuenta el efecto de las pendientes y permite un modelo específico para la circulación en rotondas.

Claves destacadas

“Es un escándalo que sigamos sin pantallas”

Los vecinos de Teis tildan de “vergüenza” que el Ministerio obvie su histórica petición

“Sigue siendo escandaloso que excluyan el tramo de Vigo del proyecto de instalación de pantallas acústicas en la AP-9. Es una vergüenza”. Es la reacción del presidente de la Asociación Veciñal de Teis, Anxo Iglesias, a la aprobación por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del documento de información pública para instalar paneles antirruido entre los enlaces de O Morrazo y el barrio vigués.

Iglesias lamenta que este departamento del Gobierno central “no está dando respuesta a las necesidades del tramo con más población y contaminación acústica. A principios de este año, pedimos una entrevista con la ministra; por ahora, no tenemos respuesta. Se nota desprecio del Ministerio por unos problemas que padecemos desde hace décadas”, destaca antes de criticar la demora del Ejecutivo en el proceso, así como la “falta de presión e implicación del Concello de Vigo”. “El alcalde, Abel Caballero, va continuamente a Madrid y hay gente del Ministerio que visita la ciudad, pero no cambia nada. Y sigue pendiente la mejora de los pasos elevados de A Xorxa y A Trapa, que no es un tema menor”, apostilla, a la vez que avanza que los vecinos no van a bajar los brazos: “No descartamos volver a movilizarnos tras el verano”.

El Ministerio informa que, tras esta aprobación, se continúa con la redacción del proyecto de construcción, en el que se define esta actuación con el grado de detalle necesario para hacer factible su construcción y explotación. El objeto de la intervención, con un presupuesto base de licitación estimado de 7 millones de euros, es la mejora de la calidad acústica en áreas muy pobladas entre los enlaces de O Morrazo y Teis, “afectadas por las obras de ampliación a tercer carril, en particular, sobre la población de Chapela”.

Las medidas correctoras consisten en la instalación de 26 pantallas acústicas de metacrilato, que llegan a alturas de hasta 6 metros, repartidas a lo largo del ámbito de actuación. En total, está prevista la colocación de 2.931 metros lineales. La actuación se enmarca en la adenda al Convenio entre la Administración General del Estado y Audasa, aprobada por Real Decreto 1359/2018, de 29 de octubre.