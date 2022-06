Si no ha cambiado nada de lo previsto, las viguesas Lucía Jiménez Martínez e Inés Rolland Porto estarán hoy en Puebla de la Sierra con otros 48 seleccionados dentro de la Cumbre de Jóvenes por el Clima, para conocer el caso de un municipio referente en iniciativas de industrialización y turismo sostenible, ejemplo de gestión frente al reto demográfico del “entorno rural vaciado”. ¿Y por qué? Madrid es testigo de importantes alianzas, estrategias y propuestas de líderes presentes, pero también futuros. Y las viguesas, que participaron en esta iniciativa del Colegio Apóstol Santiago de Vigo, son las únicas gallegas seleccionadas entre 4.000 de toda España por su liderazgo y capacidad de comunicación. En el marco de 1Planet4All, iniciativa de Ayuda en Acción organizada por Jóvenes Promesas y cofinanciada por la Unión Europea, se celebra esta primera Cumbre de Jóvenes por el Clima. La misma arrancó ayer en Madrid con una sesión dedicada a que los participantes enriquezcan sus conocimientos trabajando de la mano de profesionales vinculados al ámbito de la sostenibilidad y el impacto climático y hoy se clausura con la presentación de un libro, “La juventud responde”, del que ellas son coautoras, con las propuestas de la juventud.

Se fue Fernando Valeiras

Pena ayer, al enterarme de que ha fallecido un amigo artista de Vigo y con mucha trayectoria, Fernando Valeiras o Dom Valeiras como le gustaba llamarse. La también artista viguesa Mila Estévez fue quien me pasó esta mala noticia, la marcha de un hombre tan luchador que le he visto en multitud de propuestas diferentes, hasta el punto de que no sé en cuál de estas empresas estaba salvo la del arte. Fernando había nacido en Cortegada (Ourense) pero hizo el Graduado Escolar en las Escuelas del Padre Encina de Vigo y el Bachillerato Superior en el Colegio Muro. Su vida profesional, producto de su carácter creativo e interdisciplinar, le llevó a estar en una multiplicidad de empresas, desde Fotografía en Vigo a Relaciones Públicas en Marsella, desde gestión de conciertos a Hostelería, pero el arte fue la base de todo. Adiós a Fernando, amigo.

Y de hacer pis en Vigo

Y no os lo creeréis pero estoy esperando que me llegue un ejemplar del periódico suizo Neue Zürcher Zeitung, en el que un artículo sobre Vigo dice que es un “lugar español de vacaciones“, donde te multan con 750 euros si haces pis en la mar cuando te bañas. Me lo va a enviar el amigo Bruno Kammerer, suizo que comparte su vida allá con períodos entre nosotros.