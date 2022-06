El software libre arraiga en la ciudad

Las personas que trabajan en el sector del software y el hardware libres no solo son desarrolladores con un perfil profesional cada vez más demandado en el mercado de trabajo. También son, en gran medida, militantes del movimiento social e internacional que busca limitar el omnipresente poder de las Big Tech, los gigantes tecnológicos. Ese es uno de los fundamentos principales sobre los que se ha creado esLibre, posiblemente uno de los congresos referentes del sector ya no solo a nivel estatal, sino también europeo. Cuenta de ello da el extenso programa de clases magistrales que los anfitriones de este año han preparado con algunos de los mejores expertos del mundo. Detrás están, efectivamente, el Grupo de Amigos de Linux de Pontevedra (GALPon) y la Asociación Galega de Software Libre.

Y es que al margen de la visión política –no partidista, ojo– que busca empoderar a los usuarios al frente de su actividad en el ordenador, la organización ha querido ofrecer a los asistentes un buen puñado de clases magistrales con algunos ponentes de relevancia internacional que abordan temas los lenguajes de programación posmodernos, aplicaciones transversales del software libre en la economía, creación audiovisual en espectáculos teatrales, ciberseguridad, privacidad, producción musical y un montón de actividades más que cubren todo el espectro del sector.

Empezó ayer en el Museo de Arte Contemporánea de Vigo y obtuvo una buena acogida entre un público muy formado y especializado en el heterodoxo campo de la informática y que atendió ahínco todas las conferencias, tanto técnicas como de debate ético. Todavía hoy mantendrá su actividad hasta las 9.30 hasta las 19.30 horas con entrada libre y gratuita, excepto para las actividades con límite de plazas, que necesitan inscripción previa en su web eslib.re.

A pesar de que gran parte de la oferta de este congreso es de contenido muy específico para profesionales del sector, la organización, que ha recibido el apoyo financiero de la Xunta de Galicia y de la empresa gallega Librebit, también ha querido abrir la puerta al público general y, por eso, han cuidado esa parte de debate social en torno a la soberanía del usuario frente al computador. La oferta formativa es tan grande que, además de en el MARCO, esLibre se desarrolla en paralelo en el espacio MUTA, de la céntrica calle Joaquín Loriga.

¿Qué es el software libre?

Si la definición, grosso modo, de software es la del sistema informático que permite la realización de tareas en equipos de computación (hardware), el matiz de la palabra libre lo lleva más allá. Son todos aquellos sistema cuyo código o lenguaje puede ser modificado libremente por cualquier usuario. Podría analogizarse con la liberación de una patente. En la práctica, esto fomenta la creación de comunidades en torno a programas de código abierto donde especialistas proponen mejoras y debate acerca de hacia dónde tienen que caminar la evolución de los programas. “Daslle a liberdade aos usuarios e ás empresas para que collan os softwares e o poidan mellorar sen cobrarlle unha sorte de cánon. E non só programadores. Os propios usuarios comúns poden aportar, por exemplo, coas traducións ao seu idioma de cada programa ou reportar problemas que axudan a mellorar a experiencia”, reflexiona Carlos Rodríguez, presidente de Agasol y CEO de la empresa patrocinadora Librebit.

Aunque la analogía con las patentes de la industria farmacéutica es tentadora y, en parte, acertada, “hai que ter en conta que traballar con software require de moi pouca inversión. É certo que hai un paralelismo evidente, sobre todo, cando esas empresas farmacéuticas xa recuperaron a inversión inicial, por exemplo, de crear unha vacina”, apunta Rodríguez.

Un debate necesario

Una de las conferencias que más expectación generó ayer fue la de Italo Vignoli, uno de los fundadores de The Document Foundation, alma máter de Libre Office, vulgarmente conocido como “el Office gratuito”. Vignoli es uno de los activistas más veteranos en el movimiento del software libre y su charla fue, como él mismo afirmó, más política que técnica. “Lo que más me interesa es la soberanía digital. Las grandes tecnológicas empeñan sus esfuerzos en que los usuarios no tengan el control de sus documentos y sean totalmente dependientes de ellos. Sin ir más lejos Microsoft Office”, explica a FARO minutos antes de su ponencia. Y prosigue: “El razonamiento es simple. Si tú dominas el software, puedes decidir cambiarlo”. Algo que es imposible con programas de Microsoft como Excel o Word, cuyo lenguaje fuera del estándar limita su ejecución en otros entornos y hace dependiente al usuario de adquirir sus licencias. “Las Big Tech educan a los usuarios a no ser educados”, remata Vignoli.

Tecnología libre para ahorrar hasta un 90% en la factura de la luz

La voluntad de la organización de abrir el congreso al público general se demuestra en actividades como la de FreeDs, que tendrá lugar hoy a partir de las 16.00 horas en la sala Almacén del espacio MUTA. FreeDS es el resultado de la unión de un hardware y un software con el objetivo de conseguir un gestor de excedentes universal y totalmente independiente de la fuente que genere excedentes (ya sean de generación fotovoltaica y/o eólica). De esta manera se puede sacar provecho de esta generación extra de producción que no se esté usando para consumos principales y derivarlo hacia una carga resistiva. El principio de funcionamiento es relativamente sencillo. Se mide la cantidad de energía que no se esta consumiendo, bien de forma universal con un medidor de potencia o bien de forma específica obteniendo los datos a través del inversor u otra fuente de datos soportada y, una vez obtenida la potencia sobrante, esta se deriva con una placa de control de potencia hacia la carga resistiva (como por ejemplo un termo para calentar agua sanitaria, una estufa o una placa de calor). El curso será impartido por los ingenieros Manuel Caño García y Pablo ZG y el público objetivo son personas con una instalación solar fotovoltaica o que estén pensado en montarla y que quieran tener un control de los excedentes para conseguir una reducción de gastos de hasta el 90%.

Una salida para mejorar la imagen de la ciudad en la Wikipedia

Otra de las actividades para todos los públicos del congreso es el recorrido fotográfico #WikiTakesVigo, amparado por Wikimedia España, la asociación sin ánimo de lucro que promueve el conocimiento libre y los proyectos Wikimedia, siendo Wikipedia el más conocido. En esta sesión, los participantes saldrán a la calle para llevar a cabo un pequeño Wiki Takes por Vigo. Es decir, una salida para documentar de forma multimedia la ciudad con el objetivo de mostrar la dinámica de organización y trabajo que proponen a la hora de llevar a cabo estas acciones. Se seleccionará un conjunto de elementos para fotografiar y se explicarán herramientas que pueden ayudar en la actividad así como la forma de compartir ese material en Wikimedia Commons, almacén de archivos de imágenes y otros formatos multimedia para el resto de los proyectos de la fundación en torno a Wikipedia. “Estas herramientas son clave en la difusión del conocimiento libre. Sin embargo, no siempre hay conocimiento sobre cómo cualquiera puede acercarse a estas plataformas o de qué forma puede colaborar”, argumentan desde la organización. El propósito de esta sala organizada por Wikimedia España es ofrecer y facilitar a la comunidad distintas opciones para participar. Desde la documentación fotográfica en Wikimedia Commons hasta la organización de eventos de edición colaborativa en Wikipedia.