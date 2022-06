Me fui de incursión monárquica: un trío de reinas

En mi última incursión a Salamanca, donde voy nutriendo el caudal de mis amigos, tuve una jornada monárquica. Bueno, yo tengo allí una reina mía fija, rubia ella, pero el martes tuve otras dos, porque me llegaron la de España senior y la de Suecia, Sofía y Silvia, a un congreso sobre enfermedades neurodegenerativas. Me fui con la mía al hotel donde pernoctaron mis otras dos reinas (soy monárquico pero sobornable a republicano por un buen jamón ibérico porque da igual, no cambia nada) y me senté en la coqueta plazuela del hotel Abba, que es el mismo edificio del colegio Maestro Ávila, obra del XVI de Giuseppe Valeriani revisada por Herrera, hospital militar durante la guerra de la Independencia. Rodeado de seguratas que aparentaban no serlo, sin perder de vista el Palacio Fonseca, tomé un verdejo justo bajo la suite de Sofía y con la antena puesta me enteré de qué desayunó, que nadie entra en su habitación salvo su doncella, que no soportaba los zapatos cuando la vi salir, que aconsejó a la de Suecia cambiarse de ropa cuando la vio bajar en pantalones porque iban a un concierto en el Liceo y que a ambas les sirvió de guía por la ciudad Inés Criado, a la que yo conozco. Desde la suite de la reina, impresionantes vistas: la catedral, la Clerecía... Guapas las dos, con sus 80, una a punto, otra pasados.

El reloj de sol de la Colegiata No vi por Salamanca al periodista y profesor Fernando Ramos a pesar de lo mucho que sabe y escribe de reyes, pero en Vigo me encontré en el barrio viejo a Juan Carlos Sotelo, que bajo el reloj de sol de la Colegiata me planteó algo interesante que cuento. Este reloj de sol es del año 1787,y es verdad que está olvidado, pasa totalmente desapercibido. La idea de Sotelo es que, potenciándolo, pintándolo, enmarcándolo o pidiendo sugerencias al Colegio de Arquitectos, paisajistas urbanos, etc., bien podría ser un icono, no solo del Casco Vello sino de Vigo, “de lo que estamos muy necesitados”. Por allí pasan centenares de turistas y haciéndolo visible, sería una muy buena imagen, y seguro que quedaría inmortalizado en muchísimas fotos, aunque para ello habría también que retirar los cables de electricidad por encima de la calle para que quedara totalmente expedito y diáfano. Se despidió diciéndome: “Yo llevo meses y años exponiendo la idea al alcalde, concejales, obispo, etc., y jamás nadie me contestó ni se ocupó. Tu que eres vecino de allí, si te apetece y lo ves factible, valora lo que te digo, coméntalo, ve las posibilidades, ideas, sugerencias, etc., y si crees que merece la pena seguir insistiendo en lo que te comento y quieres, a ver si tienes mas éxito que yo”.