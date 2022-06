El cómic cómic PAZ | МИР pronto será una realidad. A falta de "un par de historietas y alguna ilustración que faltan por hacer", los colaboradores que participan en esta antología ya han entregado sus creaciones para contribuir a la causa. Entre ellos, el vigués David Graña, que además es el promotor de esta iniciativa solidaria que tiene como fin último recaudar fondos para "dos oenegés que trabajan sobre el terreno y lo hacen bastante bien", matiza el guionista gallego.

El terreno es Ucrania, el contexto, una guerra con miles de víctimas, y las organizaciones beneficiarias de esta iniciativa serán World Central Kitchen, creada por el chef español José Andrés, y Médicos Sin Fronteras, destinatarias de de los beneficios por los derechos de autor del cómic y de los 4.500 euros que se espera recaudar a través de la plataforma de mecenazgo Verkami. "Se trata de aportar nuestro granito de arena en la ayuda a los cientos de heridos y refugiados que está dejando el conflicto", reza la iniciativa.

Ya puedes colaborar como mecenas del cómic `PAZ | МИР´, cuyos beneficios irán destinados a las/os refugiadas/os de Ucrania a través de las ONGs: World Central Kitchen (chef José Andrés) y a Médicos Sin Fronteras...



📲 Entra en @verkami y colabora: https://t.co/e05mDi4CDt#paz — Serendipia Librería & Editorial (@Serendipia_CR) 21 de junio de 2022

"Se me ocurrió, viendo los informativos. Cuando la invasión llevaba un mes más o menos, me puse a pensar de qué manera podía ayudar, pero, como individuo, mi aportación iba a ser limitada", reconoce David, que ya tiene experiencia en proyectos solidarios a favor, por ejemplo, de personas con Síndrome de Down o de los refugiados del éxodo de Siria, y coordinando otras publicaciones como la antología ‘Dark Hearts’ o la revista ‘El arca de las historietas’.

Así que tiró de contactos, aunque antes le propuso el proyecto a la editorial Serendipia, cuyo editor Ángel Serrano, siempre comprometido en proyectos culturales, sociales y divulgativos como “Amelia. Historia de una lucha” o “Mil brujas”, no se lo pensó dos veces.

Lo mismo ocurrió con la mayoría de los creadores a los que llamó David, que enseguida se mostraron muy receptivos, y "al final conseguimos 62 ilustradores, guionistas y escritores; han pasado sólo dos meses, y ya tenemos la publicación prácticamente terminada".

Una antología de más de 100 páginas

Esta obra tendrá 116 páginas, 29 historietas y 10 ilustraciones, crueles, emotivas y reivindicativas, con una desgarradora portada firmada por Santipérez, que describe a través de sus textos y sus viñetas el panorama bélico en general y el de Ucrania en particular, a través de los ojos de niños y adultos inocentes. La guerra es el nexo común, aunque no todas las historias están contextualizadas en Ucrania, "ya que se trata de dar una visión crítica, sea cual sea el escenario, para apoyar a la paz con historias de ciencia ficción, de terror, o cotidianas", señala Braña.

Aportaciones y recompensas

Los mecenazgos tienen nombre de grandes personalidades reconocidas por sus luchas a favor de la paz. Así, Martin Luther King, a un coste de 19 euros, incluye el Cómic PAZ | МИР, el certificado de donación, un marcapáginas y el nombre del donante en la página de agradecimientos. Recompensas a las que se unirán una bolsa de tela, un cuaderno A5, láminas de portadas y chapas del cómic para el mecenazgo Mahatma Gandhi, cuyo coste es de 35 euros. También hay un pack denominado Rigoberta Menchu que, por una aportación de 75 euros, incluye cinco unidades del cómic, 25 marcapáginas, el certificado de donación y la mención en los agradecimientos.

Esta campaña ofrece la posiblidad de comprar alguna de las reproducciones facsímil de ilustraciones digitales (copia numerada y firmada) cedidas por los autores, a un precio de 30 euros, o un original realizado a mano (lápiz + tinta) y firmado, por 60 euros.

El proyecto ha puesto el 31 de julio como fecha de caducidad para alcanzar esos 4.500 euros en aportaciones económicas. Pero hay una segunda meta que alcanza los 5.900 euros. Si se logra el objetivo más ambicioso, el cómic tendrá tapa dura, páginas extra y cinco de sus ejemplares se sortearán entre todos los mecenas.

Las 62 firmas

Con prólogo del periodista Nico Castellano, con experiencia en temas humanitarios, esta antología está firmada, entre otros, por nombres de reconocida trayectoria en este género, bien en el campo de la escritura o el dibujo, como Claudio Cerdán, Damián, Manuel Gutiérrez, Alicia Palmer, Montse Maziorraga, Javier Hernánez Guerrero, Weronika Hanczik, Desiree Bressend o los gallegos David Buceta y el propio David Graña, la mayoría con publicaciones lanzadas incluso fuera de España.

LOS AUTORES DE UN CÓMIC CORAL  Adolfo R. Taboada, Adrián M. García, Adrián Monferrer, Aguilar Sutil, Alberto Aguado, Alberto Cimadevilla, Alejandro Pérez Mesa, Álex Ogalla, Alfonso Bueno, Alicia Palmer, Ángel Bernuy, César Verdúguez, Claudio Cerdán, Conrado “Entiman” Martín, Damián, David Braña, David Buceta, David Guti, Desiree Bressend, Edgar Max, Fran Fuego, Gonzalo Conradi, Israel L. Escudero, Jagoba Lekuona, Javier Hernández Guerrero, Jesús C. Gan, Jordi Zapata, Jorge Villena, Jos, Juan Alberto Hernández, Juan Alcudia, Juanjo RYP, Kike Benlloch, Kike Benlloch, Laura Tejedor, Luis Roldán, Manu M. Vidal, Manuel Gutiérrez, Manuel Romero, Marc Garreta, Marta Alonso, Meik, Mer Hidalgo, Miguel Almagro, Miguel Carmona, Miguel Fernández, Montse Mazorriaga, Óscar Bermejo, Pablo Rodríguez, Paco Zarco, Pedro Villarejo, Rafael Jiménez, Raquel Díez, Raúl Balen, Roberto Corroto, Rubén Gil, Santi Selvi, Santipérez, Sheila García, Weronika Hanczik, Xabier y Martín Etxeberria, Zerkkal.

Aunque la campaña termina con el mes de julio, el cómic no pasará por la imprenta hasta después del verano, y será en octubre cuando está previsto el envío de las recompensas a todos los mecenas de la publicación.