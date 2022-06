La Asociación de Vecinos de Bouzas se ha visto obligada a cancelar la tradicional fiesta y hoguera de San Juan 2022. Según denuncia su presidente, José Vidal, la Autoridad Portuaria de Vigo ha vetado la tradicional fogata tras 25 años realizándose en el mismo lugar. En muchos otros barrios sí habrá celebración (puedes consultarlas en este enlace).

Según critica el máximo responsable vecinal, el 17 de mayo le remitieron la solicitud al Puerto de Vigo para organizar, como de costumbre, la tradicional hoguera en el parking ubicado junto al pabellón de deportes. La respuesta fue un jarro de agua fría. Alegando motivos de seguridad (se puede consultar el escrito de respuesta en el enlace bajo estas líneas) la administración portuaria ha sido tajante.

Tenemos malas noticias, como cada año, la Asociación se preparaba para la noche más corta del año, San Juan. Nunca... Posted by Asociacion de vecinos de Bouzas on Thursday, June 9, 2022

Ante esta negativa, el presidente de la Asociación de Vecinos de Bouzas no solo ha mostrado su total indignación —"Después de 25 años se nos niega. No sabemos por qué. Es un sinsentido", critica— sino que han tomado la decisión de cancelar toda la fiesta. "Es una de las fiestas claves del año, pero tuvimos que cancelar todo porque sin la reina de la celebración, la hoguera, la fiesta no tiene razón de ser", argumenta.

Sin fuegos de artificio

Otra de las cosas que sorprende al presidente vecinal es el tercer punto de la comunicación recibida por la autoridad portuaria, en la que se informa que tampoco se autorizan fuegos de artificio en la zona de servicio portuaria. "¿San Juan no, pero los fuegos de Bouzas sí?, se pregunta José Vidal. "Insisto, no tiene ni pies ni cabeza. Desde el año 1996 se lleva permitiendo y ahora no", critica.