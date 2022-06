Tuvieron un importante susto y padecieron un retraso en su viaje. Pero en aviación la seguridad es lo primero. Un leitmotiv. Y probablemente, gracias a ello y a la reacción de los pilotos del vuelo de Vueling entre Vigo y Barcelona que frenaron el avión in extremis tras impactar una paloma en uno de los motores cuando estaban en carrera de despegue en Peinador, el susto no se alargó durante más tiempo. Todo quedó en tierra y la emergencia no se fue al aire.