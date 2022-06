El nuevo bachillerato “pincha” en Vigo

Una de las grandes novedades de la nueva Ley educativa, más conocida como la Lomloe o Ley Celáa‘ es la mayor optatividad en ramas de Bachillerato. Hasta ahora eran tres la modalidades que el alumnado podía escoger: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes (que se dividirá en Artes plásticas y Música y artes escénicas). A esta lista se le suma una cuarta rama, el General, diseñado para atraer a alumnos que busquen una educación más generalista y flexible. Sin embargo no goza todavía de un itinerario concreto, y mucho menos estable. ¿A qué tipo de carreras o titulaciones va dirigido? ¿Qué conocimientos potencia? La falta de respuesta a estas preguntas es la que ha inclinado la balanza en pro de lo conocido y contra lo que aún está por conocer.

Sin encaje

Así, esta modalidad de bachillerato general no terminado de cuajar entre el alumnado de Vigo. En el municipio, para este primer curso implantación, la Consellería de Educación ha fijado que serán el IES Beade y el IES San Tomé los que impartan esta rama, en lo que será un proyecto piloto para los alumnos, concretamente los pocos estudiantes que lo escoja.

Pocos alumnos

Y es que consultadas a ambas direcciones, y si bien el periodo de matrícula todavía no se ha abierto –los plazos de formalización de matrícula serán del 20 a 30 de junio para los alumnos de Infantil y Primaria y de 25 de junio a 10 de julio para los de ESO y Bachillerato– el interés del alumnado no es el esperado, todo motivado por este desconocimiento. En el caso del IES Beade, su director explica que, de momento, solo son “4 o 5” los alumnos que han mostrado cierta inquietud o disposición a elegir esta rama General. “A gran maioría vanse decantar polos habituais. Este bacharelato ten moi poucas solicitudes polas poucas saídas, porque é moi similar o de Ciencias Sociales, e sobre porque é un gran descoñecido para o alumnado”, asevera Alfonso, director del instituto vigués.

La mitad

Pareja realidad manejan en el IES San Tomé, que estiman que se llenará la mitad de las plazas ofertadas, en torno a los 15 alumnos. “Este año, como la programación de Bachillerato salió tan tarde no hemos hecho prematrícula por lo que no manejamos con exactitud las preferencias del alumnado. Sí es verdad que hubo alguno que ya nos ha venido a preguntar por este bachillerato General pero todavía no está nada claro. Nosotros ofertaremos una unidad –33 plazas– y contamos que pueda llenarse la mitad”, sostiene.

Materias

En su página web, el alumnado ya puede observar las materias a cursar. Hay cuatro comunes para los cuatro bachilleratos: Educación Física, Inglés, Lengua Castellana, Lingua Galega y Filosofía. A partir de aquí, el alumnado que se decante por esta rama General cursarán Matemáticas generales, Economía, emprendimiento y actividad empresarial, y una tercera asignatura ofrecida por el centro. Se completa su calendario de asignaturas con dos materias optativas también ofertadas según cada centro.

Implantación

Hay que recordar que este General se implantará para 1º de Bachillerato en el curso 2022/2023 y para el 2º, en 2023/2024. “Penso que o alumnado pode creer que esta modalidade é máis sinxelo e iso pode ser un punto a favor, pero todavía existe moito descoñecemento”, apremia o director do IES Beade. ¿Qué ocurriría si no se llega a un mínimo de estudiantes? Es sabido que las materias que no logren un número mínimo de alumnado tienen a desaparecer de la oferta del centro. Se desconoce todavía qué pasará si esto se da en esta nueva modalidad. “O prazo de matrícula termina o 10 de xuño. Ata entón descoñecemos cal vai ser a demanda”, afirmaba, precavida, la Consellería de Educación.

Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. Tendrán que recuperarlas en segundo, tal y como se recoge en la nueva ley educativa.

STEMBach

Este pasado martes el campus vigués acogió la entrega de diplomas a los 101 alumnos de 13 institutos de toda Galicia que desarrollaron un trabajo de investigación en la UVigo dentro del programa de Bachillerato de Excelencia en Ciencias y Tecnología STEMBach. Con una duración de dos años, se puede acceder a él desde cualquier rama de Bachillerato. Los participantes desarrollarán un proyecto de investigación, en el segundo curso del Bachillerato, relacionado con cualquier ámbito de conocimiento de las materias cursadas en la etapa, que estará co-dirigido por un docente perteneciente a un departamento universitario o entidad de investigación de Galicia y del que el alumno realizará una defensa del trabajo en sesión pública. Asimismo, estos estudiantes cursarán una materia de ahondamiento relacionado con el ámbito STEM (ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas) extracurricular, en 1º y 2º de Bachillerato, que podrá basarse en alguna de las materias relacionadas con este ámbito o tener un enfoque interdisciplinar, con orientación al trabajo en la mejora de las competencias comunicativas y digitales, y que tendrá una carga lectiva semanal de dos o tres horas fuera del horario común del alumnado.

Cuatro centros vigueses

En Vigo, son cuatro los centros que se han acogido a este formato educativo el año pasado: los IES Valadares, IES ROU, CPR Miralba y CPR Compañía de María. Los plazos para la incorporación de nuevos centros se abrieron la semana pasada y permanecerán activos hasta el 1 de julio.