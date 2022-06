Un libro sobre el campo de concentración de A Guarda

Me citó Tito Ucha para tomar una birra y pasarme un libro que clama por su lectura, y hoy mismo será presentado en el museo Marco, a las 7 de la tarde. A porta do infierno es el título del mismo, el infierno es el campo de concentración y la fosa común que hubo en A Guarda, quienes lo escriben son Jose Antonio Uris y Víctor M. Santidrian. Y quien está detrás de la publicación es la Asociación para a recuperación da memoria histórica do Campo de Concentración de Camposancos y quien lo respalda editorialmente la Fundación 10 de marzo de CC OO de Galicia. No debemos perder la memoria, de lo bueno y de lo malo, de esto último para que nunca se repita lo perpetre el bando que lo perpetre. Aun más: mucha gente no puede siquiera ejercitar la memoria porque carece de información, y ni siquiera sabe gente en A Guarda que el antiguo colegio de los jesuitas construido en el XIX fue uno de los campos de concentración del franquismo en el que llegaron a estar 5.000 presos en condiciones infrahumanas, con la ejecución de 171 personas de las que 49 están en fosa común. De esto oiréis hablar hoy en el museo Marco.

El hijo de Heredero Sentarme media hora con Emily Boullosa en el café Royal me ha deparado la suerte de conocer, primero, al abogado Juan Camacho y, después, a su socio Antonio Heredero. Qué recuerdos de su padre pintor, magnífico señor con el que mantuve no poco contacto por razones periodísticas, y que una vez llevó a Antonio jr. aún niño de la mano al FARO, creo que por una entrevista conmigo. Aquel niño es hoy un abogado de poso y peso. Los del vino y el apóstol Claro que no todo va a ser mala memoria y hoy, desde distintos puntos de Galicia, parte una comitiva de la Irmandade de Amigos do Vinho que preside Nemesio Barxa hacia Santiago. El fin, la ofrenda del colectivo al apóstol Santiago. De Vigo partirá gente como José Mª Fonseca, Alonso Riego, Carlos Herrera, Gumersindo Alonso, Juan Varela, Antonio Martín, Boro Ferradás Eusebio Prado, José M. Ratero o Juan Pizorno y se incorporan desde Tui Miguel y Javier Dagá. Conozco el texto que va a leer Barxa, y deja claro que aunque son un grupo diverso en el que puede haber cristianos, o creyentes, o practicantes, como hay escépticos, incrédulos, indiferentes o incluso ateos, todos sienten amor a Galicia, tienen consideración al vino y profesan todo el respeto y reconocimiento al señor Santiago, conocedores de sa persona, sus valores, de la historia e incluso de la leyenda. Amén.