“He estado amenazada por el contenido social de mis canciones”

A Lila Downs (México, 1968) la dureza de la experiencia cercana a las migraciones la golpeó de joven. Creció viendo cómo sus paisanos morían tratando de cruzar la frontera con Estados Unidos y tuvo la valentía y la honestidad de contarlo en sus letras. Aunque todavía hoy esa irreverencia le trae problemas, no ha dejado de pisar los escenarios. El próximo sábado 9 de julio se sube al del Auditorio Mar de Vigo en el Terraceo Fest con la gallega SÉS como telonera.

–Muchas de sus letras tienen una fuerte carga política sobre los procesos migratorios en América Latina. He podido leer que, siendo muy joven, la marcó una historia trágica con una persona migrante. No sé si le apetece contármelo.

–Claro. Todavía no había terminado la carrera de Antropología. Me volví con mi madre a mi pueblo, Tlaxiaco, al sur de México. Allí, yo notaba que había muchos paisanos que platicaban con mis padres y conmigo sobre una comunidad que se llama San Juan Mixtepec cuyas gentes se iban al norte a trabajar. Ese proceso en sí era muy impactante, pero la experiencia de la que me hablas fue en el taller mecánico de mi madre. Un día llegó un paisano de Ticuá que hablaba escaso español. Me enseñó el acta de defunción de su hijo. Acababa de recoger su cadáver en Acapulco. Sabía que yo hablaba español y me pidió que se lo tradujera. Cuando lo leí vi que ponía que había muerto por ahogamiento. Días después, hablando con amigos periodistas, descubrí que había sido tratando de cruzar la frontera con Estados Unidos. Me impactó muchísimo aquello. Así se inspiró el tema que compuse llamado Ofrenda. La hice en forma de corrido, que es la nota periodística de antaño en México.

–Aprovechar su gigantesca repercusión para hacer llegar un mensaje de justicia social es tremendamente honorable. ¿Cree que es habitual esa responsabilidad en los artistas?

–Para mí es necesario ser un poco revoltosa (ríe). Claro que eso acarrea sus consecuencias. A veces no me invitan porque me conocen, como dice el dicho. Creo que es muy necesario. Yo no sería feliz sin poder decir honestamente lo que pienso.

–¿Se refiere a pérdidas de trabajo o a algo más?

–Algo más. Hemos estado amenazados también en algunas ocasiones. Hemos tenido esta historia problemática aquí en México. Tenemos gobiernos que intentan unificar a las poblaciones y eso hace que esté mal visto ser regionalista. También hacer críticas sociales.

–El marco de pensamiento indígena también está muy presente en sus canciones. ¿Cómo le influye a la hora de escribir?

–Para mí es hermoso. Me da la luz. Ser mestiza me da otro enfoque, me da humor y me hace muy fuerte. Ser mexicana es ser guerrera. Nacer mexica es nacer con un machete en la mano. Luego todo depende de ti, de qué manera quieres llevar esa fuerza. Ser indígena ha sido sinónimo de ser marginal. En eso he batallado y sí me he sentido víctima, pero a mí eso no me va. Yo soy de agarrar el machete y tirar hacia adelante (ríe). Existe esa oscuridad en mi pasado y también en el presente, porque todavía se vive ese racismo en todas las partes del mundo. Esa absoluta ignorancia sobre quiénes somos.

–Usted fue pionera en hablar de mujeres empoderadas en sus letras. Ahora ha cambiado el mundo, pero entonces fue muy rupturista. ¿Cómo recuerda la acogida de aquellas canciones?

–Recuerdo que había gente que se quedaba con la boca abierta. Pero yo quería saber si esa boca abierta era de asombro o de admiración. Creo que había un poco de las dos cosas en mi generación. Yo siento muy cerca a las mujeres jóvenes, siento que son mi herencia junto con todas las influencias que cada quien va tomando del arte. Haber contribuido a un poco de revolución me satisface mucho.

–Hay una mujer que la ha marcado mucho a usted y a medio mundo: Mercedes Sosa. ¿Qué fue ella para usted?

–Ella lo es todo. Nació con una voz privilegiada. Eso me marcó mucho en el sentido estético. No hay una explicación intelectual sobre algo así. Cuando te conectas con algún tipo de arte, te llega a lo más primitivo de tu ser. Si tienes una voz que el Universo te ha dado, es un privilegio, pero también una responsabilidad. Nací en una tierra muy migrante que me hizo ver de cerca el dolor de mis paisanos y mis paisanas. Un dolor de pérdida de orgullo y de identidad. Siento que ahora lo puedo decir en palabras, pero entonces lo hice con canciones que tenían que ver con nuestro pasado prehispánico. Pensé que era muy importante sentir orgullo, es más importante que salir de la pobreza económica. Por eso Mercedes me marcó tanto. Ella valoraba mucho la canción comprometida, como dicen en el cono sur. En ella me encontré.encontré.