Con Morales y Berto Cela, a por anguilas en Pontesampaio

Al grito secular de “¡Deus está connosco!” partimos de Vigo hacia Pontesampaio en busca de la anguila. Conducía Berto Cela y le acompañamos quien esto escribe y Jose Manuel Morales, instigador del viaje culinario a esas bellas tierras por fortuna cercanas. Por el Camino Portugués atravesamos el puente de diez arcos semicirculares construido sobre el río Verdugo, que une esta parroquia con el lugar de Arcade y, allí mismo, al término del puente en que se combatió a los galos, está el bar A Romana. Nos habían reservado una mesa junto a la ventana que daba al río y, una vez bendecida la mesa, entramos en un estado cercano a la gloria humedecida por vino da terra: la empanada, la tosta de pulpo, los chocos de la ría y, por fin, el objeto deseado: las anguilas. Que tiemble María, la de O Lobo de mar, porque allí fríen al menos como ella. ¡No escribas de esto, que viene más gente, coño!, me gritaba Morales cuando, al salir al exterior tras dar gracias a Dios por el alimento recibido, oigo proclamar mi nombre por jubilosas voces femeninas.

Las Gómez Figueroa, amantes del Verdugo

¡Qué alegría, qué placer! Estaban allí las hermanas Gómez Figueroa, Raquel y Mónica, tomando un chiriguai con la palmense Bibi. Besos de rigor cuando Raquel exclama con voz de mando: “¡Os venís a ver mi casa junto al río y a tomar un chiriguai”! Eso lo decía mientras Mónica no paraba de hablar entre risas y Bibi no paraba de callar entre silencios. Llegamos a su casa ribereña, en el mejor tramo del Verdugo, que tanto me había proclamado Encho García Senra. Aquello parecía el Jardín de las Delicias y ellas las Tres Gracias. Bebimos lo justo, nos invitaron a una fiesta cercana el sábado y volvimos, cantando una canción de despedida, a nuestros olívicos domicilios. ¡Viva el Jardín de las Delicias, vivan las Tres Gracias, que habitan en las orillas del Verdugo!

Entre Cunha y Luis Sangiao

Eso fue el miércoles pero, mientras Pat Metheny llegaba el jueves a Vigo para preparar su actuación de hoy en el Auditorio Mar de Vigo con casi todo vendido, el artista local Alberto Cunha preparaba la que realizará este sábado, 18 a partir de las 22.00 horas y dentro del marco del Casablanca Weekend Festival en La Pecera (calle Pizarro,35), de una de las mayores leyendas del pop español de todos los tiempos: José María Guzmán. Sí sí, el que fue de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, y mucho más que no cuento. Por su parte, Luis Sangiao preparaba toda una fiesta de bienvenida del verano para mañana también, en el Linterna Roja, ahora bautizado como La Casa de la Abuela (calle Zapateira, 8-Canido). Vuelve Pandemonium, rock del bueno, seis euros, apertura de puertas a las 20.30 horas, actuación a las 23 horas, reserva de mesas por teléfono y Whatsapp 674826294. Más información, imposible, ¿eh?