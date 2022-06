El icono vigués de las corales celebra su 65 aniversario

La historia de la Coral Casablanca es, en gran medida, la historia del Vigo contemporáneo. Más de medio siglo de actividad musical ininterrumpida la acredita como una de las organizaciones culturales más longevas no solo de Vigo, sino de toda Galicia. Miles de vigueses han sido testigos, en diferentes épocas, de cómo un pequeño coro parroquial se ha ido convirtiendo en el gran orfeón transgeneracional que es hoy. Nada menos que ciento noventa cantantes afinan estos días sus voces en el Club Náutico de Vigo, actual sede de la fundación homónima. Son jornadas de ensayos generales. Este sábado tienen una gran cita con la ciudad. Actuarán en el Teatro García Barbón a las 20.30 horas para celebrar, por todo lo alto, su sesenta y cinco cumpleaños.

Pero la Coral Casablanca no siempre fue “el ejercito de voces” que es hoy día, como bien explica su presidente Ignacio Amoedo, que lleva diez años al frente de la fundación que da personalidad jurídica al colectivo: “A mí me gusta decir que esta Coral es un milagro. Solo reflexionar en cómo es posible que sobreviva un colectivo tan grande durante tantos años da que pensar”, reflexiona orgulloso. A Amoedo esa pasión por la coral –aunque no cante– le viene de familia. El libro que recoge la historia de la Coral lleva en la rúbrica un gesto de cariño hacia su madre, Mariví Amoedo, histórica directiva del Círculo Mercantil de Vigo, entidad que hasta 2011 organizaba a la Coral.

Los comienzos

El inicio de esta coral referente en Galicia no fue, ni mucho menos, grandilocuente. En el barrio de Casablanca, allá por 1957, estaba ubicado el antiguo convento de los Capuchinos de Vigo. Uno de ellos, el padre Javier de Madrid, tuvo la humilde idea de crear un coro parroquial que fue el germen de lo que es hoy esta organización. Dedicada por entonces a cánticos vinculados a la Iglesia Católica, enseguida ampliaron horizontes y se adentraron en obras mucho más complejas de compositores como Glinka, Schubert, Wagner o Mozart. De hecho, la hemeroteca de FARO ubica su primera actuación en el extinto Cine Fraga. Solo había pasado un año de su creación y la coral ya estaba compuesta por sesenta voces. “Aquella actuación creo que habla muy bien de cómo esta agrupación ha sido testigo de la historia de la ciudad y de sus cambios. Fue en una fiesta de la Reconquista y, tras el concierto, se proyectó una película [La última vez que vi París]. ¿No es increíble cómo ha cambiado la sociedad?”, reflexiona Amoedo.

La integración en el Círculo

Nueve años después de su creación, en 1966, hubo un antes y un después en la historia de la Coral Casablanca. De la mano del vigués Camilo Veiga, la agrupación pasó a formar parte del por entonces llamado Círculo Cultural, Mercantil e Industrial de Vigo. Desde aquellos años, la Coral cobra una significación especial en la cultura viguesa y en su sociedad. ¿De qué manera? La interpretación de los conciertos en las misas del Cristo de la Victoria les aporta una visibilidad protagonista entre toda la ciudadanía.

El actual presidente de la Fundación Coral Casablanca hace hincapié en su libro en la historia y figura de Camilo Veiga, histórico dirigente del Círculo Mercantil durante más de dos décadas. Quienes vivieron aquellos años los catalogan como la “época dorada”. En aquella altura, la Coral Casablanca ganó uno de los premios de mayor reconocimiento a nivel español del momento en el Concurso de Polifonía de Torrevieja. Nada menos que 100.000 pesetas, que en el año 1963, explican, “era una cantidad nada despreciable”.

Más de treinta años después, en 1998, y tras una polémica de apoyos entre el director de la época y el Círculo Mercantil, Óscar Villar, actual director de la Coral, asumió la batuta. Pero puso una condición, que se integrasen los componentes de la Coral A Marosa, que fortalecieron el proyecto conjunto. “Aunque fue un momento especialmente delicado para la Coral, a la luz de los hechos, salió especialmente reforzada”, recuerda Ignacio Amoedo en su libro. “El hecho de que Óscar Villar asumiese el mando del coro y la integración de todos aquellas voces fueron un gran refuerzo”, añade.

La creación de la Fundación

Ya en los años diez de este siglo, la Coral Casablanca sufre su máxima transformación jurídica y se convierte en una fundación: “Fue un paso necesario. Hasta entonces era un ente sin personalidad que dependía de otras organizaciones”, explica Amoedo. Hoy en día, la Coral aglutina a alrededor de quinientas personas a través de sus cinco grupos corales. El infantil, con niños y niñas hasta doce años; el juvenil, con jóvenes de más de doce; la Coral Casablanca; el grupo Gepeto, con mayores de sesenta y cinco; y el grupo de enfermos de Alzheimer. “Creo que una de nuestras claves es que hace años que decidimos salir de lo estrictamente coral. Hacemos arreglos vocales de Serrat, Morricone, Queen.. De forma que atraemos a gente joven al colectivo”, remata el director Óscar Villar.