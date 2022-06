La falta de verificación de un etilómetro archivará varias denuncias por alcoholemias

El pasado 3 de junio, estando las barreras de la Jefatura de la Policía Local abiertas, irrumpió un conductor que quería interponer una denuncia. Tras decirle los agentes que abandonase el lugar, ya aprecian una conducción errática por lo que le realizan la prueba de alcoholemia. En su primer intento, el varón triplicaba el límite permitido, bajando hasta el 0,70mg/l en el segunda, pero igualmente superando el límite penal. Por ello, los agentes instruyeron diligencias por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Caducado

Tras ser citado el día 6 de junio para un juicio rápido, se solicitó a la Policía Local por parte del Juzgado el certificado de verificación del etilómetro empleado en la prueba. La respuesta al oficio permitirá que muchos otros conductores positivos logren salvar su multas y la pérdida del carné: el dispositivo estaba caducado.

Exactamente, según explica el Oficial de Atestado en el escrito, la mayoría de los etilómetros de la Jefatura se encuentran en un proceso de revisión anual, por lo que se solicitó a la empresa Dräger “el préstamo temporal de un equipo”.

Equipo 'demo'

Así, desde el viernes día 4 de junio, este dispositivo salió a la calle “en la creencia que se hallaba verificado”, sin embargo tras varias gestiones con la propia empresa confirman el día 6 de junio que el equipo “no tiene la verificación en vigor por ser un equipo demo”.

Sin acusación

La verificación periódica o revisión del aparato es un requisito que no constituye un mero formalismo, sino una garantía de la correcta realización de las pruebas y de su fiabilidad. Por lo tanto, al no poder quedar constatada esta fiabilidad de las pruebas realizadas en este caso en Vigo, la Fiscalía no formula acusación contra el conductor, por lo que se dictará auto de archivo o sobreseimiento.

Otros casos

Este no es un caso aislado, ya que todas las pruebas que hayan sido practicadas con este etilómetro correrán la misma suerte. Fuentes judiciales ya confirmaron este extremo a FARO, asegurando la existencia de varios casos sobreseídos por la carencia de la verificación del dispositivo.

Márgenes de error

Junto a este falta de revisión, existe otro tipo de casuística que puede anular o reducir las multas de tráfico: los márgenes de error de radares y etilómetros. Y es que los tribunales estiman parcialmente los recursos de varios conductores al no aplicar Tráfico estos márgenes de error de estos dispositivos, tanto de los radares que miden la velocidad como de los etilómetros que fijan la cantidad de alcohol por litro de aire expirado.