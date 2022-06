La Audiencia Provincial de Pontevedra ordenó el ingreso en prisión del exalcalde pedáneo de Bembrive, Roberto Ballesteros , al desestimar su recurso de súplica. La Audiencia no considera suficientes los argumentos aportados por Ballesteros, al no ver acreditada la dependencia física de la madre, e incide en que el condenado es un reo “reincidente” en lo que respecta al delito de prevaricación. El ex edil fue condenado a más de dos años de prisión.