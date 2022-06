Hoy vamos al parto de Roma, con su disco ‘Mujer fuente’

Te costó nueve meses de amor y de paciencia que, de tus entrañas, saliera a la luz Bruno. ¡Fíjate, los mismos que Mujer fuente, tu primer álbum de estudio, producido y grabado en la viguesa Bodega Records por Rober Carcos y con Óscar Rodes como ingeniero de sonido y teclista. ¡Qué intenso embarazo, el tuyo tal como eres de intensiva, Roma querida! Hoy celebras el bautizo de este retoño discográfico y lo presentas al público a las 8 de la tarde, en la sala 40, ahí en Rosalía de Castro, 28, y yo sé que todos veremos cómo se desnuda esa mujer que hay detrás de la artista. Primero oiremos el disco, luego interpretarás cinco temas acústicos… y yo tengo mucha curiosidad por oírlo porque me has contado que es mucho más que un disco, que es una declaración de libertad, un modo de estar en el mundo, una elección de ser en plenitud y abundancia, una vida que chorrea y surte vida pura. ¡Pardiez, Roma, cómo eres de expresiva! Pues hoy a las 8 nos vemos, cariño, cariña, cariñe, que yo no voy a esa presentación a la prensa que tienes media hora antes, que estoy cansado de ser prensa.

Un weekend teatral

Roma es una mujer espontánea, directa, tal como es, pero le gusta el teatro, es una de sus asignaturas pendientes. Lo digo porque me recuerda Rolando Sánchez, un vigués poseído por el mundo de las tablas y miembro del grupo Fauna 113, que este sábado y domingo vuelve el Festival de Teatro Amador organizado por su compañía y la Federación Galega de Teatro en la sala Artika de Beiramar 113. Me amenaza con echarme un meigallo si no lo cuento. Sí, sí, la semana pasada ya tuvimos a dos compañías gallegas y no estaría de más, los que no frecuentáis el teatro, que cambiéis de rollito este weekend y disfrutéis el sábado, tras tomar una birra en la cantina, de la Artika, a las 20 horas, de los coruñeses Tequerreté Teatro y su espectáculo Confinados. Pero si preferís e domingo tendréis a la misma hora a los vigueses Desfeita Teatro con A posada del tru-tru. Me jura Rolando que os vais a reír en las dos. Y no tenéis disculpa: tres euros.

Y la escuela de la EMAO

Interesantes los viernes de la EMAO, que son las charlas que cada semana, ese día, se suceden en la Escuela de Artes e Oficios de Vigo. Pero hoy me cuenta su director, Rafa Ojea, una actividad más: la Escola de Verán Emao. Podéis inscribiros de modo gratuito para julio en cursos como el de serigrafía artística de Federico Fernández y Enma González (del 6 al 18, de 10 a 14 horas), el de artesanía en cuero de Pepe Pereira (del 6 al 15), el de zanfona de Xaime Rivas (del 6 al 21), el de orfebrería de Sandra y Jesús Corral (del 5 al 15) o el de talla, escultura y pintura de Rosa García y Darío Basso (del 11 al 26). ¿No mola?