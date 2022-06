La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) concibió el festival Seafest como un evento para abrazar, con gastronomía y música, a una ciudad que emergió de la actividad pesquera. Y, con tres ediciones a sus espaldas, la cita se consolida. El parón del COVID no ha aplacado las ganas de diseñar una programación para todas las edades, y que pretende atraer al entorno de As Avenidas a mucho más público. El Festival ARVI do Peixe “constituye el gran escaparate de las delicias del mar”, destacó ayer la organización. El evento se presentó este miércoles en la sede del Real Club Náutico, bajo la batuta del presidente de la cooperativa, Javier Touza, y la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero; el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuiña; y la presidenta de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, además de armadores y patrocinadores,

Son 19 los restaurantes que participarán del área gastronómica, donde ofrecerán recetas que pretenden revalorizar productos pesqueros habituales en los mercados y otros más exóticos. María Manuela, Morrofino, Sibuya, La Pintxoteca, La Carpintería o El Juliana son algunos de los negocios que ofrecerán sus elaboraciones. Cada uno de los restaurantes ha elaborado una receta con una especie adjudicada por sorteo. Habrá zona de foodtrucks, vinotecas o barras de cerveza Estrella Galicia. Las actuaciones musicales serán todas gratuitas, con grupos como O Sister!, Bafana Bafana, Ghastas Pista, Big Menu o Desiree Diouf. El IV Vigo Seafest se celebrará del 7 al 10 de julio.