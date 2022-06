Tres suspensiones después y tras casi dos horas y media de cuestiones previas –muchas de las cuales quedarán pendientes de resolución en sentencia, como la nulidad de parte de las actuaciones–, el juicio que sentó en el banquillo a los dueños, padre e hijo, de la conocida discoteca Villa Rosa, en Baiona, y a su representante, por los ruidos y música “ensordecedora” del local arrancó ayer en el Juzgado de lo Penal 3 de Vigo.

Legalidad

Los propietarios, que solo respondieron a las preguntas de la Fiscalía y sus defensas, reafirmaron cumplir con todas las órdenes y requerimientos de la Policía Local y del Ayuntamiento, así como recalcar que el motivo del cierre o precinto de la discoteca no fueron los ruidos sino obras “pequeñas”. “Cuando el Concello cerró Villa Rosa se hizo y tomamos las medidas oportunas, se hizo todo lo que nos mandaron, le pasábamos los requerimientos a los abogados y hacíamos lo que nos decían. Cumplíamos con las limitaciones acústicas”, explica el hijo, quien recalcó que “cada vez que la Policía venía a medir los decibelios no nos comunicaba nada”.

Aislamiento acústico

Incide que estos requerimientos de cierre fueron instados por “deficiencias en materia urbanística”, no por ruidos. “Cuando reanudamos la actividad hicimos todos los ajustes, también el informe de aislamiento acústico y el Concello dijo que estaba bien. Pero luego volvieron a precintar y lo recurrimos porque el informe decía que estaba todo correcto”, matizó el hijo.

Problemas

Asegura que el matrimonio denunciante, dueños de un edificio de apartamentos, primero de alquiler residencial y desde 2016 turístico o vacacional, fueron los únicos vecinos con los que han tenido problemas. “Tuvimos una reunión con ellos en verano de 2015 pero nunca dieron pie a encontrar una solución”, explica el joven.

Villazoila

Su padre, que al igual que el hijo se enfrentan a 4 años de prisión, fue más allá declarando que “siempre que había un problema con algún vecino se intentaba llegar a un acuerdo, aunque perdiéramos nosotros, pero con ellos no hubo manera”. Por otra parte, el representante de la sociedad propietaria de Villa Rosa, señaló que las actuaciones llevadas a cabo eran siempre con asesoría de un equipo jurídico, y apuntó que el matrimonio denunciante, en realidad, no tenía su vivienda enfrente a la discoteca, como alegan, sino que ése inmueble era “un negocio” de alquiler de apartamentos turísticos, Villazoila.

Matrimonio

Fue adquirido por la pareja en 2014, y al año los pisos comenzaron a arrendarse,. “El piso que no ocupábamos nosotros lo alquilábamos, pero varios se me quejaron por los ruidos, otros se marcharon...”, lamentaba la mujer afectada.

Inacción del Concello

Sus palabras concuerdan con la de su marido. “En la reunión mantenida en 2015 con los dueños de la discoteca les dije que no podíamos dormir y que la actividad no iba bien porque muchos no nos querían venir”, contó el varón, quien aseguró que pese a haber medidas y requerimientos de cierre, “el Ayuntamiento no hizo nada”. “La terraza la precintó un juez porque era un foco sonoro impresionante, pero no se hizo nada. La concejala era hija y hermana de los dueños”, confesó.